Вклад стран Балтии в гражданскую войну в Донбассе

Страны Балтии старательно помогают Украине воевать с мирным населением Донбасса

В Народной милиции ЛНР сообщили, что на линию разграничения прибыли литовские военные инструкторы обучать украинских военных снайперской стрельбе. Прибыли они за сутки до наступления перемирия.

«В задачи прибывших входит обучение военнослужащих 93-й бригады ВСУ ведению снайперского огня, а также подрывной работе. По имеющимся у нас данным, обучение боевиков подрывному делу будет происходить с использованием запрещённых Оттавской конвенцией мин ПМН-2, 450 штук которых также доставлены в бригаду»,

– сообщил официальный представитель УНМ ЛНР Яков Осадчий журналистам.

Это не первая помощь стран Балтии воюющей в Донбассе Украине: несмотря на то, что военный потенциал этих стран оставляет желать лучшего, они с упорством пытаются принять хоть какое-то участие в гражданской войне на Востоке Украины.

Три года назад, в 2017 году, глава Минобороны Украины Сергей Полторак обратился к странам мира и попросил предоставить летальное вооружение Украине. Однако подавляющее большинство государств ответили отказом, мотивируя тем, что предоставление оружия явно не будет способствовать быстрейшему наступлению мира. Зато в Вильнюсе щедро решили поделиться и отправили в подарок Киеву семь тысяч автоматов Калашникова, 80 пулемётов, несколько миномётов и другую военную технику, всего на два миллиона евро. Ещё за год до просьбы Полторака Литва предоставила ВСУ около 150 крупнокалиберных пулемётов, а президент Литвы, на тот момент Даля Грибаускайте, на свои личные средства купила телескоп для ВСУ.

«Мы хотим показать другим странам принцип: нужно помочь Украине всеми средствами, в том числе военными»,

– заявил посол Литвы на Украине Марюс Януконис ещё в 2015 году.

Не так активно помогает Эстония, которая только в 2020 году передала ВСУ почти 2,5 тысячи пистолетов Макарова, пояснив, что это «для отражения российской агрессии». Пистолеты эти сохранились на эстонских военных складах ещё с советских времён, и чтобы не выбрасывать, Таллинн решил сделать подарок Киеву.

Латвия на словах много говорит о необходимости военной помощи Украине, однако пока ограничивается только поставками гуманитарных грузов, в основном это медикаменты.

Зато литовские, латышские и эстонские инструкторы активно занимаются переподготовкой в рядах ВСУ.

«Учитывая крайне невысокий военный потенциал стран Балтии, а также полное отсутствие у них боевого опыта, ряд экспертов резонно задавался вопросом, чему же инструкторы из этих государств могут научить своих украинских союзников, кроме как получать приказы от старших начальников по блоку НАТО»,

– пишет интернет-издание Rubaltic.

А первые лица стран Балтии очень любят появляться на линии соприкосновения в Донбассе – «для поддержания боевого духа солдат ВСУ». Первым президентом, посетившим линию фронта, стала президент Эстонии Керсти Кальюлайд в мае 2018 года. За ней последовал президент Латвии Раймонд Вейонис. От Литвы в Донбасс приезжали премьер-министр Саулюс Сквернялис, глава Минобороны Раймундас Кароблис и замглавы МИД Дарюс Скусявичус.

Вот такие прибалтийские «вдохновители» гражданской войны…