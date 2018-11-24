В Киеве заявили об отсутствии обращения от ФРГ по сайту «Миротворец»

Украинская сторона не получала официального обращения от Германии в связи с внесением в базу данных сайта «Миротворец» бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. Об этом информирует УНН со ссылкой на МИД Украины.

«По состоянию на 23 ноября 2018 года Министерство иностранных дел Украины и посольство Украины в ФРГ не получали официального обращения МИД ФРГ о внесении бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в базу сайта «Миротворец», — заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее МИД Германии призвал власти Украины закрыть сайт «Миротворец».

После этого посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что киевские власти «не несут ответственности» за этот сайт. Также он сообщил, что Украина готова обсуждать указанную ситуацию.