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В Киеве заявили об отсутствии обращения от ФРГ по сайту «Миротворец»

24 ноября 2018, 21:54  •  28 • Украина
Украинская сторона не получала официального обращения от Германии в связи с внесением в базу данных сайта «Миротворец» бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. Об этом информирует УНН со ссылкой на МИД Украины. 
 
©wikimedia
 

«По состоянию на 23 ноября 2018 года Министерство иностранных дел Украины и посольство Украины в ФРГ не получали официального обращения МИД ФРГ о внесении бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в базу сайта «Миротворец», — заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве. 

Ранее МИД Германии призвал власти Украины закрыть сайт «Миротворец». 

После этого посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что киевские власти «не несут ответственности» за этот сайт. Также он сообщил, что Украина готова обсуждать указанную ситуацию.

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