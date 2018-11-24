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В Киеве заявили об отсутствии обращения от ФРГ по сайту «Миротворец»
24 ноября 2018, 21:54 • 28 • Украина
Украинская сторона не получала официального обращения от Германии в связи с внесением в базу данных сайта «Миротворец» бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. Об этом информирует УНН со ссылкой на МИД Украины.
©wikimedia
«По состоянию на 23 ноября 2018 года Министерство иностранных дел Украины и посольство Украины в ФРГ не получали официального обращения МИД ФРГ о внесении бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в базу сайта «Миротворец», — заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее МИД Германии призвал власти Украины закрыть сайт «Миротворец».
После этого посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что киевские власти «не несут ответственности» за этот сайт. Также он сообщил, что Украина готова обсуждать указанную ситуацию.
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