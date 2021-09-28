ВХУТЕТАЙП: RT и Пётр Банков создали шрифт к запуску проекта в честь легендарных художественных мастерских

Креативная команда RT Creative Lab и известный художник, легенда постер-арта Пётр Банков и арт-директор Всеволод Власенко создали шрифт ВХУТЕТАЙП, вдохновлённый работами преподавателей и студентов, занимавшихся полиграфией в легендарных Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС). Шрифт станет частью айдентики масштабного онлайн-проекта ВХУТЕМАС.academy, посвящённого 100-летнему юбилею мастерских.

«Шрифт ВХУТЕТАЙП для меня как автора и для соавтора Всеволода Власенко — это машина времени, возможность рассказать или, если точнее, высказать свою персональную любовь людям, сделавшим этот стиль времени, и ухватить вхутемасовскую звезду за хвост, пусть на несколько секунд», — рассказал Пётр Банков. «Характер у шрифта, как думается, получился славянский, такой наградной и бодрый. Да, как особенность, мы сделали буквы не только прописные, но и строчные, немного дикие и принципиально непослушные. Буквы Свободы и профессионального драйва!»

Посмотреть и скачать шрифт можно по этой ссылке. Пётр Банков также создал постеры для проекта ВХУТЕМАС.academy.

© RT Creative Lab и Петр Банков

Пётр Банков — обладатель множества профессиональных премий и наград, основатель и руководитель агентства DesignDepot. Работы агентства представлены в постоянных экспозициях Лувра, Национальной библиотеки Франции, Музея дизайна в Цюрихе, Галереи Гельмана, Музея университета печати, а также опубликованы в журналах и сборниках о визуальной культуре и графическом дизайне: Wallpaper (Лондон), ZOO (Лондон), PRINT (Нью-Йорк), Etapes Graphiques (Париж), Graphics Today (Нью-Йорк), PRINT’s European Design Annual (Нью-Йорк). Больше постеров легендарного графика можно будет увидеть на сайте и в соцсетях проекта.

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Московское отделение ВХУТЕМАСа было основано вскоре после революции, в 1920 году, и просуществовало всего десять лет. В разное время здесь преподавали Александр Родченко, Любовь Попова, Василий Кандинский, Владимир Татлин, Эль Лисицкий, Николай Ладовский, Константин Мельников, Алексей Щусев, Владимир Фаворский, Роберт Фальк и многие другие. В 1927 году ВХУТЕМАС был переименован во ВХУТЕИН (Высший художественно-технический институт), а в 1930 году — закрыт. Новаторские разработки педагогов были вычеркнуты из официальной советской истории на десятилетия.

В рамках проекта ВХУТЕМАС.academy можно будет не только узнать о драматичной и скоротечной истории ВХУТЕМАСа, но и почувствовать себя начинающим дизайнером: команда представит мини-курсы и мастер-классы, созданные на основе оригинальных учебных материалов, концепций и теоретических разработок преподавателей и студентов мастерских.

Сайт проекта, который разрабатывается совместно с одной из лучших российских студий веб-дизайна Red Collar, будет запущен осенью 2021 года. У каждого направления будет свой куратор — эксперт исторического наследия в соответствующей области. В проекте будут собраны уникальные материалы, хранящиеся в личных коллекциях, архивах и музеях. Он раскроет образовательное наследие ВХУТЕМАСа в новом формате: онлайн-мастерские дадут возможность ознакомиться с работами профессоров разных направлений и студентов курсов, а также прочувствовать творческую среду ВХУТЕМАСа и его времени.

RT Creative Lab — студия инновационных медиапроектов телеканала RT. C 2017 года команда реализовала серию масштабных образовательных проектов в цифровой среде: #1917LIVE, #Romanovs100, #СтраницыПобеды, Уроки Аушвица и другие. Проекты креативной студии RT отмечены 229 международными и российскими наградами, в том числе интернет-«Оскаром» The Webby Awards, Clio Awards, The One Show, D&AD, New York Festivals, Red Dot и многих других конкурсов, а также номинациями на премии «Эмми» и «Каннские львы». В 2020 и 2021 годах RT Creative Lab вошла в топ-10 лучших мировых инхаус-агентств по версии американской организации The One Club for Creativity. По итогам 2020 года команда заняла второе место в национальном рейтинге креативности АКАР в сегменте Digital.