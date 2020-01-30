«Входили в состав преступной группы»: суд арестовал пятерых бывших полицейских по делу Голунова

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайства следствия и заключил под стражу до 29 марта пятерых бывших сотрудников отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО столичного главка МВД. Как считает следствие, Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец были членами преступной группы и в июне 2019 года подбросили запрещённые вещества журналисту Ивану Голунову. При этом экс-полицейские вины не признают.

В четверг, 30 января, Басманный суд столицы избрал меру пресечения в отношении пяти бывших сотрудников отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД по Москве. Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также их бывший начальник Игорь Ляховец помещены под стражу на два месяца, до 29 марта.

Как считает следствие, бывшие сотрудники полиции (Коновалов, Сергалиев, Феофанов, Уметбаев), задержавшие журналиста Ивана Голунова, входили в состав преступной группы, которую возглавлял их начальник Игорь Ляховец.

«Они незаконно приобрели наркотики, а потом подложили их в рюкзак и в квартиру Голунова с целью незаконного привлечения его к уголовной ответственности», — заявил следователь в ходе заседания.

Наряду с этим адвокат журналиста Сергей Бадамшин рассказал, почему, по версии СК, экс-полицейские пошли на преступление.

«Личная заинтересованность в продвижении по службе, получение наград и поощрений по службе с целью искусственного повышения показателей выявленных и раскрытых преступлений», — цитирует юриста РИА Новости.

Арестованных обвиняют по трём статьям: «Превышение должностных полномочий», «Фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности» и «Незаконный оборот наркотиков». Им грозит до 15 лет лишения свободы.

При этом только один из пятерых, Максим Уметбаев, частично признал свою вину, подтвердив, что применял физическую силу к Голунову. Он также сообщил о готовности сотрудничать со следствием.

Кроме того, следствие намерено проверить обвиняемых на предмет совершения других преступлений.

Накануне Следственный комитет сообщил о задержании пяти бывших сотрудников правоохранительных органов «в ходе следственно-оперативных мероприятий, проведённых совместно с ГУСБ МВД России и УСБ МВД России по городу Москве».

По данным следствия, в июне 2019 года с целью незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности сотрудники полиции подложили наркотики в его рюкзак и в квартиру. Таким образом, они сфальсифицировали результаты оперативно-разыскной деятельности, а затем использовали их в качестве доказательств якобы виновности журналиста в незаконном сбыте наркотиков. К тому же указывается, что эти запрещённые вещества ранее были незаконно приобретены полицейскими и так же незаконно хранились и перевозились.

Дело Ивана Голунова стало одним из главных информационных событий в России в 2019-м. Спецкора интернет-издания «Медуза» задержали, якобы обнаружив у него наркотики, а затем появилась информация, что в его квартире находилась «нарколаборатория».

Сам журналист отрицал все обвинения, указывая, что наркотики ему подбросили с целью оказания на него давления в связи с профессиональной деятельностью.

Его задержание вызвало широкий общественный резонанс. Дело взяли на контроль столичный омбудсмен Татьяна Потяева, московский главк МВД и Генпрокуратура. Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова проинформировала об этом деле главу государства. Коллеги Голунова призывали силовые ведомства к проведению служебных проверок.

Спустя несколько дней министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что уголовное дело в отношении Голунова прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».

После этого со своих должностей были сняты начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве Юрий Девяткин и руководитель Управления внутренних дел ЗАО города Москвы Андрей Пучков.

В январе 2020 года Иван Голунов был признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.

«Все эти обвинения — надуманный бред»

Специальный корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин перед судебным заседанием посетил бывших полицейских в изоляторе временного содержания ГУ МВД Москвы и поговорил с задержанными.

«Как я себя чувствую? Чувствую себя подавленным... На допросе мне предложили оговорить себя и других и пойти под домашний арест. Или продолжать стоять на своём — и тогда СИЗО», — сказал Игорь Ляховец.

Виновным он себя не признаёт. Бывший полицейский заявил, что в день задержания Голунова был в отпуске.

«Все эти обвинения — надуманный бред. Понятно, что человека реабилитировали под давлением общественности, а теперь нашли крайних», — сказал он.

Ещё один задержанный экс-полицейский, Максим Уметбаев, говорит, что вообще не понимает сути предъявленных ему обвинений.

«Я в задержании Голунова участия не принимал, я его видел полтора часа, водил его прикованным за руку по квартире во время обыска, контролировал его перемещения. Не понимаю, при чём тут я. Следователь рассказывает вещи, которых я не совершал», — заявил Уметбаев.

Роман Феофанов также сообщил, что виновным себя не признаёт.

Ещё один фигурант — Акбар Сергалиев — от общения с членами ОНК отказался. С пятым экс-полицейским Денисом Коноваловым спецкорреспонденту RT пообщаться не удалось.