Визы, активы, экспорт: Япония перечислила новые санкции против России

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил об усилении санкций против России. Под них попадут как компании, так и рядовые граждане.

Япония вводит новые санкции против России. Правительство вводит ограничения по трем позициям. Об этом заявил 25 февраля на пресс-конференции премьер-министр Фумио Кисида, сообщает ТАСС.

Санкции включают:

— остановка выдачи виз гражданам России;

— заморозка активов банков;

— ограничение экспорта товаров, связанных с военной сферой.

По словам Кисиды, от санкций в сфере энергетики решено было отказаться "по согласованию с США и другими странами".

"Япония будет рассматривать и новые меры для разрешения сложившейся обстановки", — сказал премьер-министр.

Поводом для ввода очередных санкций стала спецоперации России на Украине.

Ранее стало известно, что Соединенные штаты Америки ввели санкции против ряда русских банков. Среди них такие гиганты как Сбербанк и ВТБ. Активы финансовых учреждений замораживают. В Центробанке объявили, что деньги вкладчиков сохранены и могут быть выданы по первому требованию. Также санкции США касаются экспорта для оборонной, аэрокосмической и морской отраслей России.