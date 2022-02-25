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Визы, активы, экспорт: Япония перечислила новые санкции против России
25 февраля 2022, 04:25 • 104 • Политика
Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил об усилении санкций против России. Под них попадут как компании, так и рядовые граждане.
Япония вводит новые санкции против России. Правительство вводит ограничения по трем позициям. Об этом заявил 25 февраля на пресс-конференции премьер-министр Фумио Кисида, сообщает ТАСС.
Санкции включают:
— остановка выдачи виз гражданам России;
— заморозка активов банков;
— ограничение экспорта товаров, связанных с военной сферой.
По словам Кисиды, от санкций в сфере энергетики решено было отказаться "по согласованию с США и другими странами".
"Япония будет рассматривать и новые меры для разрешения сложившейся обстановки", — сказал премьер-министр.
Поводом для ввода очередных санкций стала спецоперации России на Украине.
Ранее стало известно, что Соединенные штаты Америки ввели санкции против ряда русских банков. Среди них такие гиганты как Сбербанк и ВТБ. Активы финансовых учреждений замораживают. В Центробанке объявили, что деньги вкладчиков сохранены и могут быть выданы по первому требованию. Также санкции США касаются экспорта для оборонной, аэрокосмической и морской отраслей России.
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