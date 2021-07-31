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Визовый кризис: Посольство США в Москве урезало часть услуг
31 июля 2021, 02:40 • 61 • Политика
Посольство США в Москве урезало часть услуг, причём начала с наиболее востребованных. Визовый кризис вылился в прекращение приёма платежей за неиммиграционные визы.
На сайте диппредставительство объясняется, что речь идёт о прекращении приёма платежей консульских сборов через сеть компьютеризированных отделений Почты России. Оно начало действовать с 31 июля, и возобновление не планируется.
"Сборы, оплаченные до 1 августа 2021 года действительны до 30 сентября 2022 года. Консульские сборы не возвращаются, не могут быть использованы для другого лица или в другой стране", - сказано в тексте сообщения.
Визовый кризис по факту начался гораздо раньше. С 12 мая было приостановлено оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг. Консульские услуги нельзя больше получить в представительствах США, находящихся во Владивостоке и Екатеринбурге.
Причину этого ранее называл высокопоставленный американский чиновник. Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил о серьёзном сокращении штата американских дипломатических миссий в России. Увольнение десятков сотрудников вызвало у США лишь досаду и печаль.
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