Визовый кризис: Посольство США в Москве урезало часть услуг

Посольство США в Москве урезало часть услуг, причём начала с наиболее востребованных. Визовый кризис вылился в прекращение приёма платежей за неиммиграционные визы.

На сайте диппредставительство объясняется, что речь идёт о прекращении приёма платежей консульских сборов через сеть компьютеризированных отделений Почты России. Оно начало действовать с 31 июля, и возобновление не планируется.

"Сборы, оплаченные до 1 августа 2021 года действительны до 30 сентября 2022 года. Консульские сборы не возвращаются, не могут быть использованы для другого лица или в другой стране", - сказано в тексте сообщения.

Визовый кризис по факту начался гораздо раньше. С 12 мая было приостановлено оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг. Консульские услуги нельзя больше получить в представительствах США, находящихся во Владивостоке и Екатеринбурге.

Причину этого ранее называл высокопоставленный американский чиновник. Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил о серьёзном сокращении штата американских дипломатических миссий в России. Увольнение десятков сотрудников вызвало у США лишь досаду и печаль.