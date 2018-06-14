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Визовая окраина

14 июня 2018, 22:39  •  80 • Карикатуры

МИД Украины планирует открыть восемь визовых центров в России, хотя между странами действует безвизовый режим. Ранее Киев ввел биометрический контроль для въезжающих в страну россиян.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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