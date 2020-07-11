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«Визитная карточка российской авиации»: как прошло перевооружение пилотажной группы «Русские витязи»

11 июля 2020, 08:55  •  32 • В России
Пилотажная группа «Русские витязи» получила вторую партию новейших истребителей Су-35С, завершив перевооружение на эти самолёты. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Русские витязи» — единственная в мире авиагруппа, которая выполняет фигуры высшего пилотажа на серийных тяжёлых истребителях. По словам экспертов, это подразделение ВКС стало не только символом российской авиации, но и средством демонстрации мировому сообществу возможностей оборонной промышленности РФ.
 
Пилоты «Русских Витязей» на форуме «Армия-2019» © Евгений Одиноков/РИА Новости
 

Группа высшего пилотажа «Русские витязи» завершила перевооружение на новые типы авиационной техники — вторая партия сверхманёвренный истребителей Су-35С поколения 4++ поступила в её распоряжение. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Четыре новейших многоцелевых истребителя Су-35С поступили на вооружение авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи». Экипажи пилотажной группы завершили перебазирование с завода-изготовителя в г. Комсомольск-на-Амуре в пункт дислокации в подмосковной Кубинке, выполнив промежуточную посадку в Новосибирске», — отметили в оборонном ведомстве.

Там сообщили, что специалисты Центра показа авиационной техники провели комплексную проверку и приём самолётов на заводе-изготовителе в Комсомольске-на-Амуре, проверив качество сборки авиационной техники и работу всех систем, механизмов и агрегатов на земле.

«В завершение приёмки лётный состав пилотажной группы провёл контрольный облёт авиационной техники, проверив работу техники в воздухе», — говорится в сообщении.

Для освоения новых машин экипажи авиагруппы «Русские витязи» прошли переучивание на базе Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России в Липецке.

«В настоящий момент авиационная группа высшего пилотажа полностью укомплектована современными образцами авиационной техники», — указано на сайте МО РФ.

Первую партию из четырёх истребителей Су-35С «Русские витязи» получили в ноябре 2019 года. С 2016 года на вооружении пилотажной группы стоят Су-30СМ.

Сверхманёвренный и малозаметный

Как отмечают разработчики, по своим характеристикам Су-35С превосходит существующие российские и зарубежные истребители поколений 4 и 4+.

Разработанная в ОКБ «Сухого» машина предназначена для перехвата и уничтожения в дальних и ближних воздушных боях всех типов целей. Помимо этого в её задачи входит поражение наземных и надводных объектов войск, наземной инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных расстояниях от аэродрома базирования.

Технически Су-35С — глубокая модернизация истребителя Су-27. В ходе усовершенствования была значительно повышена эффективность его работы. Отмечается, что в конструкции самолёта использованы самые удачные решения, применённые ранее при создании самолётов семейства Су-27/Су-30.

Как отмечают эксперты, Су-35С объединяет в себе качества современного истребителя и тактического самолёта. Это означает, что, помимо сверхманёвренности и большой дальности полёта, он также располагает широкой номенклатурой вооружений, развитой системой радиоэлектронной борьбы и пониженной радиолокационной заметностью.

Достоинствами Су-35С также называют радиолокационные и оптико-электронные системы большой дальности, которые повышают эффективность истребителя в дальнем воздушном бою, возможность одновременного сопровождения большого числа целей и участия в групповых действиях с автоматизированным обменом информацией и распределением целей.

Кроме того, у Су-35С есть единая интегрированная информационно-управляющая система интеллектуальной поддержки лётчика, которая обеспечивает взаимодействие между экипажем и системами комплекса бортового оборудования. Истребитель может атаковать управляемыми снарядами, не заходя в зону ПВО, и одновременно функционировать в режимах «воздух» — «воздух» и «воздух» — «поверхность».

Максимальная масса боевой нагрузки Су-35С составляет 8 тонн, предельная скорость на высоте крейсерского полёта — 2,25 М, потолок высоты — 18 км, а максимальная дальность без дозаправки — 3,6 тыс. км.

Су-35С может оснащаться управляемыми ракетами типа «воздух — воздух» (РВВ-АЕ, РВВ-СД, РВВ-МД и Р-73Э) и «воздух —поверхность» (Х-31ПД, Х-31А, Х-29ТЕ(Л), Х-59МК), различными модификациями корректируемых бомб типа КАБ-500 и КАБ-1500, авиационными бомбами калибра 100, 250, 500 кг и неуправляемыми реактивными снарядами. Также на нём установлена авиапушка ГШ-301.

  • Многоцелевой истребитель Су-35С, переданный пилотажной группе «Русские Витязи»
  • © Министерство обороны РФ

По словам генерал-майора, заслуженного лётчика РФ Владимира Попова, Су-35С по своим боевым характеристикам вплотную подошли к самолётам пятого поколения.

«На сегодняшний день у нас есть машины, близкие по тактико-техническим характеристикам к самолётам пятого поколения, но они официально числятся в группе 4++. К ним можно отнести Су-35С. Он очень близок к нашему перспективному истребителю пятого поколения Су-57», — рассказал RT эксперт.

Боевое крещение истребитель получил в ходе операции российских ВКС по борьбе с международным терроризмом в Сирии. В данный момент Су-35С активно поставляется в ВКС России. Только в 2020 году Вооружённые силы получат 20 истребителей.

«Элемент престижа государства»

Формально группа «Русские витязи» ведёт свою историю с 1991 года. Однако, как поясняется на её сайте, в действительности это подразделение было образовано двумя годами ранее. В мае 1989-го на вооружение 1-й авиационной эскадрильи Центра показа авиационной техники поступили истребители Су-27. Опытные лётчики освоили новую технику и приступили к тренировочным полётам в составе пары, тройки, а затем и четвёрки машин в строю «ромб».

«Маневрирование группе давалось непросто. Размер и масса самолёта, его инертность и, как ни странно, его отличная аэродинамика были основными причинами, вызывающими сложности совместного пилотирования в небе. И только огромное желание и упорство русских лётчиков помогли преодолеть все трудности», — говорится на сайте пилотажной группы.

В 1991 году был окончательно сформирован состав группы и утверждено название. В том же году «Витязи» дебютировали за границей — сначала на авиашоу в Познани, а затем в Англии и Чехии.

За свою историю группа успела выступить во многих странах. Кроме того, «Русские витязи» стали постоянными участниками Международного аэрокосмического салона (МАКС) в Жуковском, регулярно выступают на крупных торжествах в России, принимают участие в мероприятиях по случаю Дня Победы.

  • Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп «Стрижи» и «Русские Витязи» во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
  • © Нина Зотина/РИА Новости
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На сайте «Витязей» отмечается, что пилоты продолжают боевую подготовку: «В промежутках между командировками лётчики оттачивают мастерство в учебных воздушных боях, выполняют полёты на бомбометание и стрельбу по наземным целям, обучают молодой лётный состав».

Эксперты отмечают, что пилотирование тяжёлых истребителей связано с большими физическими перегрузками, а фигуры высшего пилотажа при этом требуют постоянной и предельной концентрации, высокой слаженности работы экипажа.

«Ни в одной стране мира нет такой группы, кроме как в России. У нас есть «Русские витязи», «Стрижи», есть ещё вертолётная группа «Беркут» — они также работают на боевых машинах. В остальных странах мира, как правило, используются спортивно-тренировочные или учебно-боевые самолёты, а это совсем другое дело. У нас же — настоящие боевые серийные машины. И на них выполнять такие комплексы боевых показов, боевого мастерства — это дорогого стоит. Это требует сложной, многолетней подготовки», — отметил Владимир Попов.

Аналогичной точки зрения придерживается и военный эксперт Алексей Леонков.

«Есть специальные самолёты, которые производят для выполнения фигур высшего пилотажа. Пилотирование тяжёлых истребителей гораздо сложнее в техническом плане, потому что всё-таки самолёт предназначен для больших высот и расстояний. Поэтому то, что делают лётчики «Русских витязей», другие повторить не могут», — подчеркнул собеседник RT.

По мнению Попова, наличие таких пилотажных групп — это вопрос престижа государства. «Эта группа может выполнять и осуществлять показы для иностранных делегаций разных стран, которые желают посмотреть и приобрести ту или иную технику российского производства. В мирное время они выполняют сюжетно-боевые задачи, но во время войны или близкой к ней обстановке призваны выполнять боевые задачи», — рассказал Попов.

В свою очередь, Леонков назвал «Русских витязей» визитной карточкой российской авиации: «Они ведь занимаются демонстрацией возможностей нашей техники. Самолёты, на которых они летают, это серийная боевая техника, которая поступает в наши войска. Русские асы показывают, на что она способна. Всё это способствует продвижению наших вооружений на мировом рынке».

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