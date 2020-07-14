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Визитка для Путина? Журналистка показала загадочное послание "от Санчеса"
14 июля 2020, 15:00 • 65 • В мире
Собкор ВГТРК в Бельгии Анастасия Попова поделилась фото загадочного послания, в котором было поздравление Владимиру Путину.
Журналистка Анастасия Попова в своём телеграм-канале озадачила подписчиков фотографией визитки с посланием от "Санчеса". По её словам, карточку с поздравлениями для Путина ей бросили в почтовый ящик.
"На обратной стороне визитки написали: "Поздравления господину президенту Путину. Санчес". Вот гадаю, не испанский ли это премьер ищет выходы, может, согласится на интервью", - шутливо заметила собкор.
При этом, как известно, испанский премьер Педро Санчес в ближайшее время намерен пообщаться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Как ожидается, Меркель и Санчес обсудят задачи Германии на время председательства в Евросоюзе, подготовку к Евросовету.
Напомним, что в Испании уже с июля открыли границы для туристов. Постепенно страна выходит из ограничений, введённых в связи с коронавирусом.
Правда, сам процесс небыстрый, как отмечал Санчес ранее, с подобным по масштабу кризисом страны столкнулись впервые со времён окончания Второй мировой войны.
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