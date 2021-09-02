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Визит Зеленского в Вашингтон заставил Жириновского пророчить: "Украина останется разорённой"

02 сентября 2021, 02:50  •  113 • Политика
Владимир Зеленский находится в Вашингтоне с двухдневным визитом. Визит президента Украины в США заставил Владимира Жириновского пророчить. "Украина останется разорённой", - уверен депутат Госдумы.
Днём 1 сентября, то есть за несколько часов до встречи Байдена с Зеленским, Владимир Жириновский предсказал ход переговоров, главную цель, которую будет преследовать украинский лидер, а также будущее Украины.
Жириновский написал в своём Telegram-канале, что Зеленский "будет валяться в ногах у Байдена". Он будет выпрашивать для Киева оружие, которое должно помочь спровоцировать Россию.
По мнению депутата Госдумы, Украину ждёт судьба Афганистана.
"Он (Зеленский - ред.) должен помнить, чем закончилась "военная помощь" США Афганистану. Афганцы были доведены до такого состояния, что хватались за шасси взлетающих самолётов, понимая, что это верная гибель", - упомянул политик недавний инцидент, о котором говорил весь мир.
Владимир Жириновский подчеркнул, что Афганистан столкнулся с трагедией, а для США ситуация обернулась позором.
"Это же ждёт и Украину, которая сама, добровольно отдаст метрополии всё, позволит высосать все свои богатства до дна, а в итоге останется разорённой", - напророчил политик.
Напомним, президент США Джо Байден пообещал приехать на Украину "когда-нибудь". Об этом он сообщил во время переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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