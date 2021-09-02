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Визит Зеленского в США загнал Украину в кабалу - депутат Рады

02 сентября 2021, 23:55  •  26 • Политика
Украина попала в "американский капкан" после поездки Зеленского в Вашингтон. Депутат Рады объяснил, как Вашингтон ещё глубже загнал Киев в финансовую кабалу.
Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон не только никак не улучшил положение страны, так ещё и глубже загнал её в "американский капкан". Такое мнение высказал депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Анатолий Бурмич.
Он пояснил, что речь идёт про обещание Экспортно-импортного банка США выделить 3 миллиарда долларов в качестве кредита. Проблема в том, что на Украину эти деньги не попадут. На них будут закуплены американские товары. То есть это инвестиция в производителей США, которая будет оплачена из карманов украинцев.
Поэтому я считаю, что это не помощь и даже не кредит, это просто дополнительная кабала для Украины,
- пояснил Анатолий Бурмич.
Политик добавил, что 60 миллионов долларов на безопасность, которые пообещали США, тоже сомнительный подарок. Ещё неизвестно, какое оружие придётся на эти деньги покупать Украине, по каким ценам и в каком состоянии.
Пообещали Украине 45 миллионов долларов гуманитарной помощи. Я предполагаю, что она пойдёт на размещение 3000 афганских беженцев, которых Украина обещала принять у себя,
- также отметил Анатолий Бурмич.
По его мнению, единственный позитивный момент от поездки Зеленского в США заключается в том, что она стала "холодным душем" для украинского президента. Она показала истинное отношение Вашингтона к Киеву.
Я надеюсь, что откроются глаза у президента и его окружения на то, что нужно думать о собственном народе. Что наш стратегический партнёр - это украинский народ,
- цитирует Nation News слова украинского политика.

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