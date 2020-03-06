Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Без "нефтянки" ни-ни: Белорусский дипломат назвал бессмысленной работу...
Шарий на тв режет правду-матку))
Эрдогана едва не оставили без рукопожатия: Глава МИД Турции не сразу заметил про...
Турция переоценила свои возможности. Итоги встречи Эрдогана и Путина
Главная / В России

Визит Владимира Путина в Иваново: прямая видеотрансляция

06 марта 2020, 14:00  •  59 • В России

В пятницу, 6 марта, президент России Владимир Путин посетит Ивановскую область. В графике у главы государства значится посещение детской поликлиники города и местного парашютного завода "Полет", который ведет свою историю с 20-х годов прошлого года.

Сотрудники предприятия покажут гостю красочные парашютные ранцы "Цветы Гжели" и "Сказки Палеха". Также у рабочих будет возможность задать президенту интересующие их вопросы. На встрече будут присутствовать и другие представители общественности.

Встреча Путина с общественностью в Иваново.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



59
Источник
Похожие новости
05 марта 2020, 21:00
Путин и Эрдоган вновь остановили войну в Сирии
05 марта 2020, 17:00
Записки киевлянки: У нас такое состояние медицины, что от гриппа умирают все чаще. А тут пришел короновирус...
06 марта 2020, 12:00
Сенатор Сергей Цеков: Новый премьер Украины начал хорошо, но нацики надавили — и закончил он плохо
05 марта 2020, 19:30
«Поймают и накажут по закону»: спецслужбы ищут авторов сообщений о ложном минировании самолётов
06 марта 2020, 08:00
Путин рассказал, как часто работает по ночам в Кремле
06 марта 2020, 11:00
Плохая свобода - это война
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 марта 2020, 02:35
"Это очень нас смущает": Украина нашла странности в крушении боинга
06 марта 2020, 02:35
Отказали во всех качествах: Немецкий "допинг-разоблачитель" рвётся в Россию...
06 марта 2020, 06:35
"Что ж ты, фраер, сдал назад": Эксперт оценил итоги переговоров Путина и Эр...
06 марта 2020, 02:35
План по Идлибу: Лавров озвучил главные договорённости Путина и Эрдогана
06 марта 2020, 06:35
Уникальный МиГ-23-98 способен поставить на место ВВС Турции. Инструмент, о котором за...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 марта 2020, 02:35
"Это очень нас смущает": Украина нашла странности в крушении боинга
03 марта 2020, 09:35
Махал руками и заводил трибуны: Украинец набросился на русского хоккеиста во время матча
04 марта 2020, 09:35
"Путин переиграл Эрдогана и будет смеяться последним": Норвежские СМИ о ситуации в Идлибе
03 марта 2020, 06:35
Удар коронавируса. Что скрывают вирусологи?
03 марта 2020, 11:35
"Взорвали радиосигналом": Малайзийский боинг MH17 был уничтожен спрятанными на борту бомбами - Антипов
29 февраля 2020, 02:39
Турция погибнет, а Россия наберётся сил: Греческие старцы предсказали мировую войну
02 марта 2020, 15:35
Военкор Поддубный назвал "самое важное сообщение последних суток". Турции пора бояться?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.