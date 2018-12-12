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Визит в Москву: что Израиль и Россия не поделили в Сирии

12 декабря 2018, 22:24  •  66 • Война
Делегация израильских военных во главе с начальником оперативного управления израильского генштаба генерал-майором Аароном Халивой прибыла в Россию, где прошла встреча с российскими генштабистами, которых представлял заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Василий Трушин.
«В ходе переговоров обсуждены актуальные проблемы безопасности ближневосточного региона, обстановка в САР, а также вопросы функционирования прямого канала связи между российской авиабазой «Хмеймим» и командным центром ВВС Израиля для предотвращения опасных инцидентов, несущих угрозу жизни российским и израильским военнослужащим. Достигнута договоренность о продолжении контактов», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, первой объявившей о встрече, сообщили:
израильские военные проинформируют коллег о том, как проходит операция по подрыву тоннелей шиитского движения «Хезболла» на ливано-израильской границе, а также обсудят дальнейшую работу механизма по разрешению конфликта в Сирии.
В конце ноября Израиль возобновил атаки по иранским объектам на сирийской территории. Параллельно с этим на прошлой неделе Израиль объявил о начале операции «Северный щит» на границе с Ливаном по нейтрализации тоннелей «Хезболлы». На данный момент обнаружено уже три тоннеля.
Пресс-служба Армии обороны Израиля по итогам визита сообщила, что в ходе встречи Тель-Авив представил свою политику продолжения действий, направленных на предотвращение закрепления Ирана и вооружения «Хезболлы» в Сирии.
Нетаньяху еще до визита израильских военных в Москву рассказал, что они не только расскажут подробности операции «Северный щит», но и «дадут понять, что
Израиль считает своим правом и долгом принимать меры против наращивания военной мощи Ирана и «Хезболлы» в Сирии, а также в Ливане. «Мы будем делать все необходимое, и я думаю, что это будет объяснено нашим российским коллегам с предельной ясностью»,
— подчеркнул господин Нетаньяху.

Есть пара проблем

После крушения самолета-разведчика Ил-20М в сентябре 2018 года израильтяне неоднократно информировали Москву, что Иран прикрывается российскими военными в Сирии в своих целях. Накануне переговоров военных делегаций в Москве израильские СМИ в очередной раз со ссылкой на данные сирийской оппозиции сообщили, что в конце прошлой недели конвои «Хезболлы» и других шиитских группировок в очередной раз использовали российские флаги при передислокации в провинциях Идлиб, Хомс и Хама.
Подобные факты также отмечаются в районе Сирийской пустыни. Боевики, прикрываясь государственными флагами РФ, тем самым старались нейтрализовать возможные авиаудары ВВС Израиля или США, пишет издание «Коммерсант».
«Я думаю, что принципиальных разногласий между Израилем и Россией в настоящее время нет»,
— пояснил «Газете.Ru» руководитель исследований Исследовательского института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко.
По словам эксперта, между сторонами «существует такое взаимопонимание, которое я бы охарактеризовал как непубличное». «Израильтяне прекрасно понимают, какие непростые взаимоотношения у России с Ираном. Они Ирана боятся, они его не любят, но они отдают себе отчет в том, что от сотрудничества с Ираном в Сирии Россия на данном этапе не откажется», — пояснил эксперт.
По словам Малашенко, на этом направлении будет вестись разговор о том, чтобы иранские действия, которые Россия прекратить не может, да и не собирается этого делать, были бы каким-то образом с точки зрения угроз Израилю минимизированы.
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Вторая проблема, по словам собеседника издания, заключается в «Хезболле». «При всем том, что «Хезболла» — шиитская организация, которая содержится Ираном, в отношении этой структуры у России есть возможности давления. Конечно, Москва будет закрывать глаза на то, как Израиль ведет себя с «Хезболлой», — полагает Алексей Малашенко.
«Я думаю, в этом отношении Россия отнесется с большим пониманием к позиции Израиля», — делает вывод специалист.
По его мнению, что касается общих вопросов, в первую очередь, российской позиции по Сирии, отношений с президентом Башаром Асадом, то в Израиле понимают, что Москва от поддержки сирийского лидера не откажется.
Собеседник издания считает, что
«Башар Асад никакой не антиизраильский политик, при первой же возможности он установит очень неплохие отношения с Израилем, поэтому, я думаю, главное, что будет обсуждаться на этих переговорах, это, конечно, Иран, и как в этом треугольнике Израиль-Россия-Иран уйти от конфронтации».
По словам Малашенко, что касается непреднамеренного поражения самолета Ил-20, то «это все-таки не повод для серьезного политического конфликта».
«Как будут развиваться отношения дальше? Налицо глубокая взаимная заинтересованность в укреплении взаимоотношений. Портиться они не будут. А военные, когда они разговаривают тет-а-тет, быстро находят общий язык», — заключил эксперт.
«В России считают, что Израиль мог бы эффективнее координировать свои действия в Сирии с Москвой», — полагает советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина.
По ее словам, Тель-Авив намерен добиться полного вытеснения проиранских вооруженных формирований из этой страны, что, по большому счету, в настоящее время невозможно. Москва помогла Израилю снять головную боль, связанную с дислокацией этих формирований вблизи израильской государственной границы.
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Благодаря действиям России, эти подразделения были выведены из опасной для Тель-Авива зоны. Так что к ряду просьб Израиля Москва относится с пониманием.
Однако в Москве убеждены, что учитывать интересы Ирана в регионе все же придется, в том числе и самим израильтянам. Альтернативой такому курсу может быть только новая эскалация военных действий на Ближнем и Среднем Востоке, чего Россия всеми силами старается избежать. Учитывая, что в регионе сейчас ведутся боевые действия, переговоры между израильскими и российскими военными имеют важное значение.
По словам собеседника издания, Россия, безусловно, оценила тот факт, что израильское руководство предупредило Москву о начале операции на границе с Ливаном «Северный щит», однако хотелось бы, чтобы эти действия остались в определенных рамках и не переросли в новую ливано-израильскую войну по образцу 2006 года.

Тегеран не заинтересован в конфронтации

«Иранская угроза Израилю сильно раздута, и причем раздута искусственно. У Тегерана на многое, что ему приписывают, нет ни сил, ни реальных возможностей. Наоборот, Иран заинтересован в снятии санкций и возвращении в международное сообщество. А затаскивание Тегерана на путь конфронтации — процесс во многом искусственный», – считает заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, советник заместителя председателя Совета Федерации Андрей Бакланов.
По словам, собеседника издания, некоторые озабоченности в треугольнике Сирия-Израиль-Иран реально существуют, но вместе с тем ряд из них сильно преувеличен.
«Если наладить нормальный переговорный процесс, прямой или косвенный с российской помощью, то большинство из этих озабоченностей можно снять, как мы начали это уже начали делать на территории Сирии, к примеру, путем перераспределения сил и средств, путем отвода войск от границ»,
— пояснил эксперт.
«И надо идти именно по этому пути», — убежден заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов.
По его словам, сегодня есть силы, заинтересованные в нагнетании страстей в регионе. В этом случае переговоры ничего не дадут. А если речь идет о решении проблемы, то она может решаться исключительно в вышеупомянутом направлении – путем переговоров и консультаций.

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