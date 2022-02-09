|
Визит в Москву был не только ради Украины: "Макрон пытается шустрить" - эксперт
09 февраля 2022, 00:30 • 100 • Политика
Политический обозреватель RT Александр Гурнов считает, что визит президента Франции в Москву был не только ради Украины. "Макрон пытается шустрить", - отметил он.
Эксперт в разговоре с Царьградом прокомментировал недавние переговоры Макрона и президента России Владимира Путина в Москве. Он считает, что вокруг Украины сейчас раздувается нездоровый ажиотаж, но конечная цель, которая толкает западных политиков высказываться в поддержку Киева, - это вовсе не забота об Украине, а стремление укрепить свои позиции.
Гурнов обратил внимание, что ещё совсем недавно Великобритания серьёзно подставила Францию, заключив военный союз с США и Австралией, который лишил Париж крупнейшего военного контракта в его истории. Теперь Великобритания объявляет о создании союза с Украиной и Польшей. Чтобы не остаться на обочине европейской политики, Макрон в свою очередь тоже спешит в Киев, чтобы показать, что Франция также имеет свои интересы на Украине.
- пояснил политический обозреватель.
Отметим, что во вторник президент Франции Эммануэль Макрон посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В тот же день украинскую столицу посетила глава МИД Германии Анналена Бербок.
Подпишитесь на нас
100
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 февраля 2022, 02:10
|
02 февраля 2022, 22:40
|
04 февраля 2022, 00:55
|
02 февраля 2022, 18:35
|
02 февраля 2022, 16:50
|
05 февраля 2022, 05:30
|
04 февраля 2022, 10:15