Визит в Москву был не только ради Украины: "Макрон пытается шустрить" - эксперт

Политический обозреватель RT Александр Гурнов считает, что визит президента Франции в Москву был не только ради Украины. "Макрон пытается шустрить", - отметил он.

Эксперт в разговоре с Царьградом прокомментировал недавние переговоры Макрона и президента России Владимира Путина в Москве. Он считает, что вокруг Украины сейчас раздувается нездоровый ажиотаж, но конечная цель, которая толкает западных политиков высказываться в поддержку Киева, - это вовсе не забота об Украине, а стремление укрепить свои позиции.

Гурнов обратил внимание, что ещё совсем недавно Великобритания серьёзно подставила Францию, заключив военный союз с США и Австралией, который лишил Париж крупнейшего военного контракта в его истории. Теперь Великобритания объявляет о создании союза с Украиной и Польшей. Чтобы не остаться на обочине европейской политики, Макрон в свою очередь тоже спешит в Киев, чтобы показать, что Франция также имеет свои интересы на Украине.

Франция понимает, что какие-то вопросы решаются без неё. Поэтому Макрон пытается шустрить. Сейчас ещё немец припрётся с той же целью, потому что они должны всё время надувать щёки и делать вид, что они тоже кому-то нужны,

- пояснил политический обозреватель.

Отметим, что во вторник президент Франции Эммануэль Макрон посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В тот же день украинскую столицу посетила глава МИД Германии Анналена Бербок.