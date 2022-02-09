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Визит в Москву был не только ради Украины: "Макрон пытается шустрить" - эксперт

09 февраля 2022, 00:30  •  100 • Политика
Политический обозреватель RT Александр Гурнов считает, что визит президента Франции в Москву был не только ради Украины. "Макрон пытается шустрить", - отметил он.
Эксперт в разговоре с Царьградом прокомментировал недавние переговоры Макрона и президента России Владимира Путина в Москве. Он считает, что вокруг Украины сейчас раздувается нездоровый ажиотаж, но конечная цель, которая толкает западных политиков высказываться в поддержку Киева, - это вовсе не забота об Украине, а стремление укрепить свои позиции.
Гурнов обратил внимание, что ещё совсем недавно Великобритания серьёзно подставила Францию, заключив военный союз с США и Австралией, который лишил Париж крупнейшего военного контракта в его истории. Теперь Великобритания объявляет о создании союза с Украиной и Польшей. Чтобы не остаться на обочине европейской политики, Макрон в свою очередь тоже спешит в Киев, чтобы показать, что Франция также имеет свои интересы на Украине.
Франция понимает, что какие-то вопросы решаются без неё. Поэтому Макрон пытается шустрить. Сейчас ещё немец припрётся с той же целью, потому что они должны всё время надувать щёки и делать вид, что они тоже кому-то нужны,
- пояснил политический обозреватель.
Отметим, что во вторник президент Франции Эммануэль Макрон посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В тот же день украинскую столицу посетила глава МИД Германии Анналена Бербок.

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