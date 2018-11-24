Визит Путина в российский Крым поднял на Украине очередную бурю

Москва не приняла протест Киева

Пятницу 23 ноября глава российского государства Владимир Путин провёл в Крыму. Здесь в санаторно-курортном комплексе «Мрия», попавшем под американские санкции, состоялся расширенный президиум Госсовета (совещательного органа при президенте РФ, созданный для координации работы федеральной и местной власти), посвященный реализации президентского майского указа. Основная часть совещания прошла в закрытом режиме в формате «без галстуков».

«Конкретных результатов мы с вами должны добиваться не в учреждениях, а на территориях, там, где люди живут, в городах, в поселках, деревнях. Нам нужно, чтобы люди увидели эти изменения реально, не на бумаге, не в отчётах. Вот модное такое выражение есть – средняя температура по больнице. Вот нам средней по больнице не нужно, нужен конкретный результат, так, чтобы люди увидели», – обратился президент России к представителям федеральных ведомств и региональной власти.

На Украине мероприятие Госсовета в Крыму с участием президента России вызвало очередную «бурю в стакане». Тамошнее министерство иностранных дел выразило «решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом». Ведомство Климкина оценило поездку российского президента в российский же Крым как «грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины». В Москву была направлена нота протеста, однако в столице России этот протест принят не был. Об этом сказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: «Этот протест мы не принимаем».

В свою очередь, Пётр Порошенко назвал визит Владимира Путина на полуостров «брутальным нарушением международного права». «Хочу отдельно подчеркнуть, что от этих визитов, и пусть нас услышат в России, Крым российским не станет. Крым – это Украина, был и всегда будет, и в данном случае действия российского руководства демонстрируют полное игнорирование международного права», – цитирует украинского президента его пресс-служба. Затем Порошенко призвал Россию «вернуться в цивилизованный мир» и пригрозил новыми международными санкциями «в связи с проведением фейковых выборов на оккупированной части Донбасса».

Киевский представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин в своей ленте Facebook разместил фото своего начальника, с указующим перстом, очевидно, направленным в сторону РФ и словами «пусть нас услышат».

Но в России не услышали. И протест Климкина не приняли.