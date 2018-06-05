Визит Путина в Австрию подтвердил настрой двух стран на развитие сотрудничества

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Рабочий визит президента РФ Владимира Путина в Австрию стал красноречивым свидетельством неизменного стремления двух стран к развитию взаимодействия на международной арене и укреплению взаимовыгодного экономического сотрудничества.

Глава российского государства по итогам переговоров с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом высоко оценил желание австрийского руководства способствовать нормализации отношений между Евросоюзом и РФ. Путин отметил, что у Москвы нет проблемы с дефицитом доверия, РФ остается открытой для сотрудничества со странами Европы. В то же время он констатировал, что "санкции, любые политически мотивированные ограничения, протекционизм <...> вредны для всех", в том числе и для самих инициаторов.

Президент Австрии назвал диалог с Россией очень важным и заявил, что "мир во всей Европе возможен только с Россией, и ряд международных проблем можно решить только вместе с Россией".

В рамках визита, приуроченного к 50-летию подписания первого контракта на поставку природного газа из Советского Союза в Австрию, "Газпром экспорт" и австрийская компания OMV Gas Marketing & Trading GmbH заключили соглашение о поставках российского газа до 2040 года.

Председательство в Совете ЕС с 1 июля переходит к Австрии, поэтому неудивительно, что вопрос об активизации диалога между Россией и Евросоюзом, а также о перспективах вероятного снятия санкций был одним из центральных на переговорах Путина с Ван дер Белленом и Курцем.

"Диалог с Россией очень важен не только для Австрии, но и для ЕС. Россия - это реальная часть Европы", - заявил австрийский президент. "Хорошие отношения с Россией - для меня это не только политическое дело, но и мое личное", - добавил Ван дер Беллен, чьи предки с конца XVII до начала XX века жили в России. "Мы живем во времена возросшей напряженности. Австрия обязалась внести вклад в разрядку напряженности. Но надо сказать, что Австрия в вопросе санкций придерживается линии ЕС", - отметил австрийский президент.

О том, что Австрия "является активным членом ЕС" и разделяет решение о санкциях в отношении РФ, напомнил и глава австрийского правительства Курц, у которого состоялись отдельные переговоры с российским лидером. В то же время он выразил надежду на то, что прогресс в выполнении минских соглашений позволит "шаг за шагом отменить санкции", которые были введены Евросоюзом против РФ в связи с событиями в Донбассе. "Это сценарий, которого мы хотим добиться для нашего континента", - сказал Курц. "Мы твердо убеждены в том, что на нашем континенте можно развиваться только вместе друг с другом, но не против друг друга", - добавил он.

"Мы открыты, готовы к сотрудничеству с Европой", - заверил Путин, отвечая на заявления австрийских собеседников о важности диалога и взаимодействия.

Российский лидер напомнил, что до недавнего времени работал целый набор механизмов и инструментов взаимодействия РФ и ЕС. "Сейчас это практически все свернуто, причем свернуто не по нашей вине, мы не являемся инициаторами сворачивания этого взаимодействия", - констатировал Путин. "Постепенно, понемножку эта работа возрождается, мы это видим, - добавил он. - У нас идут консультации и диалоги с представителями из Брюсселя по ряду направлений. Идут они, на мой взгляд, очень конструктивно, хотя и не просто".

Что касается санкций, то они вредят всем, поэтому все стороны заинтересованы в их отмене, заметил Путин. "И тем, кто инициирует, и тем, против кого направлены эти действия, которые мы называем санкциями, они вредны для всех. Мне кажется, заинтересованы в их отмене все, и мы тоже. Мы прекрасно понимаем и отдаем себе отчет в том, что индивидуально каждой из стран Евросоюза достаточно сложно говорить об этом, но все, что происходит в этой сфере, не мешает нам развивать отношения с Австрией", - заявил российский лидер.

Развитие двусторонних российско-австрийских связей стало главной темой на переговорах Путина с Ван дер Белленом и Курцем.

"Россия, разумеется, очень важный рынок, в том числе для Австрии", - отметил австрийский президент. По его мнению, в том, что касается расширения экономических связей, в отношениях двух стран "еще есть огромный потенциал".

"У нас очень хорошие перспективы. Уверен, что они будут реализованы", - согласился глава российского государства. По оценке Путина, сейчас отношения Москвы и Вены "развиваются хорошо, поступательно". Для примера он привел тот факт, что Россия является вторым инвестором в австрийскую экономику после ФРГ. "Почти четыре миллиарда проинвестировали наши австрийские партнеры [в экономику РФ], более 500 австрийских предприятий работают на российском рынке", - сказал президент РФ.

Он также обратил внимание на то, что большой рынок России может быть еще большим за счет стран Евразийского экономического союза (Белоруссия, Казахстан, Россия, Армения, Киргизия). "Это действительно большой, емкий рынок, причем быстро растущий", - отметил Путин.

По его мнению, товарооборот России и Австрии "растет хорошими темпами". "Благодаря сотрудничеству с Советским Союзом, а потом с Россией, Австрия превратилась в общеевропейский энергетический хаб, причем, активно развивающийся. В этом смысле значение, роль Австрийской Республики в энергетике Европы является значимой, весомой и будет только увеличиваться", - подчеркнул российский лидер.

Он выразил уверенность в том, что перспективы развития отношений есть не только в энергетике, но и в машиностроении, деревообработке, транспорте, логистике. У двух стран есть план, включающий около 20 направлений взаимодействия, напомнил Путин.

Значительное внимание участники переговоров уделили вопросам поставок российского газа в Австрию и на европейский рынок. Сотрудничество "Газпрома" и австрийской нефтегазовой компании OMV подтверждает важность газовых поставок и преодолевает любые трудности, заявил по итогам переговоров канцлер Австрии.

В свою очередь, австрийский президент назвал сотрудничество двух стран в сфере газовых поставок примером "выдающейся кооперации". Он также заявил, что не видит смысла заменять российский газ поставками более дорогостоящего сжиженного природного газа (СПГ) из США, что навязывают Европе некоторые американские политики. "Часто не учитывается, что американский СПГ в два, если не в три раза дороже, чем российский газ", - указал Ван дер Беллен. "В связи с этим уже с чисто экономической точки зрения не имеет смысла заменять российский газ на американский сжиженный газ", - добавил он.

Российский лидер напомнил о бесперебойности поставок на протяжении полувека и о том, что через территорию Австрии осуществляется транзит российских энергоносителей на рынки других европейских стран. "Таким образом, не будет преувеличением сказать, что совместными усилиями Россия и Австрия вносят весомый вклад в обеспечение энергобезопасности всего европейского континента", - заявил Путин. "Продолжается и реализация проекта "Северный поток - 2". "Господин федеральный канцлер подтвердил, что руководство Австрии позитивно оценивает этот проект как чисто экономический", - сказал глава российского государства.

А на встрече с представителями австрийского бизнеса он также подчеркнул, что "Газпром" и OMV "готовы к совместной реализации трубопроводной системы "Северный поток - 2", это позволит минимизировать транзитные риски и обеспечить европейской экономике дополнительный объем в размере 55 млрд кубометров".

В целом визит Путина в Вену, который стал первой зарубежной поездкой российского президента после его инаугурации, проходил в атмосфере дружеского взаимопонимания. "Мы нашли общий язык", - признался на пресс-конференции президент Австрии.

В свою очередь, российский лидер поблагодарил австрийское руководство "за радушный прием и гостеприимство". "Наши переговоры прошли в конструктивной, дружеской атмосфере, подтвердили партнерский, взаимовыгодный характер российско-австрийского сотрудничества", - оценил президент РФ. Он пригласил президента Австрии посетить Россию "в любое удобное для него время".

Глава российского государства возложил венок к памятнику советским воинам-освободителям в центре Вены, встретился с представителями австрийских деловых кругов и принял участие в открытии в Венском музее истории и искусства выставки полотен старых мастеров Эрмитажа.

К визиту Путина было приурочено подписание ряда двусторонних соглашений. Документ о поставках российского газа до 2040 года подписали председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и глава правления компании OMV Райнер Зеле.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств двух стран поставили подписи под протоколом о внесении изменений в российско-австрийскую конвенцию об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал. Подписаны также меморандумы о взаимопонимании между Министерством экономического развития России и Федеральным министерством транспорта, инноваций и технологий Австрии, между Минприроды РФ и Федеральным министерством по вопросам устойчивого развития и туризма Австрийской Республики, а также два региональных соглашения.

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