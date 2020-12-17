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Визит президента ПМР в Москву рассердил Кишинёв

17 декабря 2020, 00:45  •  90 • Украина
Соратник Майи Санду предлагает задержать главу Приднестровья и «привлечь к ответственности»
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский и глава МИД ПМР Виталий Игнатьев находятся с рабочим визитом в Москве.
«На ближайшие дни запланирован ряд встреч с представителями Госдумы, Совета Федерации, МИД РФ и других госорганов и ведомств России. В графике Вадима Красносельского значится также работа на площадке Официального представительства Приднестровья в Москве. Там состоятся встречи с соотечественниками, а также парламентариями и общественными деятелями Российской Федерации. Президента ПМР сопровождает глава внешнеполитического ведомства республики Виталий Игнатьев»,
– сообщает пресс-служба президента ПМР.
Уже состоялась встреча главы Приднестровья с заместителем председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Фаритом Мухаметшиным, во время которой стороны обсудили ситуацию в регионе в свете последних событий, происходящих в соседней Молдавии. При этом Красносельский особо подчеркнул – Тирасполь настаивает на конструктивном диалоге с молдавской стороной «для решения социально-экономических и гуманитарных проблем». Проблема в том, что для решения всех этих проблем необходимо, в первую очередь, «исполнение Кишинёвом всех ранее достигнутых договорённостей», однако молдавская сторона не спешит.
Встретились президент Приднестровья и глава МИД ПМР и с членом Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации Алексеем Пушковым, во время которой также обсуждалась сложившаяся ситуация в переговорном процессе Тирасполя и Кишинёва, а также «существующие угрозы миротворческой операции на Днестре». Красносельский выразил благодарность российской стороне за поддержку, которую оказывает Москва Приднестровью.
Также состоялись встречи с заместителем руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрием Козаком, а в Официальном представительстве Приднестровья в Москве – с депутатами Государственной Думы РФ.
В ходе состоявшихся встреч «стороны предметно обсудили параметры взаимодействия на предстоящий год, наметили планы и пути их реализации».
В Молдавии же известие о рабочей поездке президента Приднестровья в Москву встретили с раздражением и плохо скрываемой агрессией. Особенно молдавских политиков возмутил тот факт, что Красносельский и Игнатьев для поездки в Россию воспользовались услугами Кишинёвского аэропорта, о чём тут же сообщили молдавские СМИ.
Соратник избранного президента Майи Санду по партии «Действие и солидарность» (PAS) Оазу Нантой, которого называют «правой рукой Санду», считает, что свободное перемещение «главы сепаратистов» по территории Молдовы недопустимо.
«Что касается квалификации Вадима Красносельского и других официальных лиц из так называемой Молдавской Приднестровской Республики, то по Конституции Республики Молдавия, статья 2, пункт 2, узурпация государства является самым большим преступлением против народа. Следовательно, они – государственные узурпаторы на левом берегу Днестра, преступники»,
– уверен Нантой, подчеркнув, что у Красносельского явно есть «сообщники» на территории Молдовы, которых можно классифицировать как «соучастников».
Соратник Майи Санду уверен – «с того момента, как Красносельский сделал первый шаг на подконтрольной власти Кишинёва территории, он должен был быть задержан и привлечен к ответственности».
Такие откровения молдавского политика лишний раз доказывают тот факт, что Кишинёв не готов к диалогу с левым берегом Днестра, и вряд ли ситуация изменится в ближайшие четыре года.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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