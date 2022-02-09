Визит президента Бразилии в Россию хотели сорвать. Догадки подтвердили на высшем уровне

Американские власти намеревались помешать визиту бразильского президента Жаира Болсонару в Россию.

В СМИ появилась информация, что на Жаира Болсонару оказывали давление американские представители. Источники издания Folha de Sao Paulo утверждали, что США настаивали на отмене поездки политика.

Информацию об этом подтвердили и власти Бразилии. Как заявил вице-президент страны Антониу Гамилтон Моурау, действительно, на Болсонару оказывали давление, чтобы вынудить его не приезжать в Россию.

Он пояснил, что США в этом моменте действовали, "как обычно", - применяли своё влияние.

"Не знаю, каково было содержание разговора (госсекретаря США Энтони - ред.) Блинкена с министром иностранных дел (Бразилии - ред.) Карлосом Франсой", - намекнул политик в комментарии для Valor Economico.

При этом он уточнил, что, несмотря на кулуарные разговоры о поездке, визит Болсонару в Россию всё же состоится.

"Всё нормально, поездка не вызовет никакого дискомфорта", - пояснил Моурау.

При этом в интервью бразильский политик отказался комментировать намерения России не допустить членства Украины в НАТО, подчеркнув необходимость найти мирное решение кризиса в регионе.

"Я не буду комментировать то, что отвечает национальным интересам России, но они должны найти решение, которое сохранит суверенитет Украины в регионе, исторически и экономически связанном с Россией", - заявил вице-президент Бразилии.

Официальный визит Болсонару в Россию состоится 14-17 февраля; после этого президент Бразилии посетит Венгрию.