Визит премьера Эстонии в Донбасс подтвердил трагичную "традицию"

Визит эстонского премьер-министра Каи Каллас в Донбасс подтвердил трагичную "традицию". На это указал политолог Владимир Корнилов.

В своём Telegram-канале Корнилов прокомментировал визит эстонского премьера, наглядно показав всю суть отношения западных "партнеров" Украины к жителям Донбасса.

"Традиционно европейские чиновники - в бронежилетах и касках, местное население, гражданские, дети - в маечках и курточках", - написал Корнилов, отметив, что за жителей Донбасса Европа, очевидно, "не так переживает".