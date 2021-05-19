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Визит премьера Эстонии в Донбасс подтвердил трагичную "традицию"

19 мая 2021, 13:45  •  150 • Политика
Визит эстонского премьер-министра Каи Каллас в Донбасс подтвердил трагичную "традицию". На это указал политолог Владимир Корнилов.
В своём Telegram-канале Корнилов прокомментировал визит эстонского премьера, наглядно показав всю суть отношения западных "партнеров" Украины к жителям Донбасса.
"Традиционно европейские чиновники - в бронежилетах и касках, местное население, гражданские, дети - в маечках и курточках", - написал Корнилов, отметив, что за жителей Донбасса Европа, очевидно, "не так переживает".

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