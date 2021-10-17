Визит Нуланд в Россию превратился в анекдот: "Недорого отдаю Украину"

По мотивам визита Нуланд в Россию придумали анекдот про попытки США продать Украину. "Недорого отдаю Украину. Хорошая совсем Украина, ещё новенькая!" - предлагает замглавы Госдепа на переговорах.

После недавнего визита замглавы Госдепа Виктории Нуланд в Москву в России придумали анекдот о переговорах МИД. Шутку опубликовал Telegram-канал "Логарифмический декремент".

Анекдот начинается с того, что Нуланд всеми правдами и неправдами пытается продать России Украину. Когда это не выходит - предлагает забрать даром. Однако Россия не поддаётся на ухищрения и уговоры.

Нуланд: Ах так! Значит не видать вам гордой незалежной Украины, великодержавные шовинисты! Россия: (крестится) Да и слава Богу!

- заканчивается шутка.

Напомним, что, по мнению ряда экспертов, анекдот не так далёк от правды, как хотелось бы Киеву. Так, политолог Ростислав Ищенко считает, что Украина стала для США обузой, но Вашингтон пока не спешит расставаться с Киевом, поскольку всё ещё надеется продать Незалежную подороже.