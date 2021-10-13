Визит Нуланд в Москву показал отношение США к Украине

Виктория Нуланд. Фото: Yin Bogu/Xinhua/www.globallookpress.com

Американская посланница из российской столицы отправилась не в Киев, а в Бейрут

Трехдневный визит помощника Госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд в Москву продемонстрировал, насколько Украина становится все менее важной для Соединенных Штатов в глобальной стратегии Вашингтона и его противостоянии с Китаем. Такую точку зрения высказал американский политолог русского происхождения, профессор университета штата Теннеси Андрей Коробков в эфире ютуб-канала "Независимые".

По его словам, в настоящий момент Нуланд, которую на родине называют "ястребом", обозначает основные точки сотрудничества с Россией. Эксперт отметил, что сегодня любительница раздавать иностранным революционерам печеньки занимает ключевой пост в дипведомстве – третью позицию в иерархии министерства. По мнению политолога, Нуланд определяет стратегию внешней политики США.

"Я думаю, что самое интересное в этой поездке – не то, куда она поехала, а то, куда она не поехала. После Москвы она отправляется в Бейрут, не заезжая в Киев, что достаточно четко показывает то, что уже и так ясно: Украина все менее важна в глобальной стратегии США, идет четкая переориентация на Китай, на Тихий океан", – заявил Коробков.

Это показывает, что политические приоритеты Вашингтона меняются, в том числе, и в отношении Европы, особенно Восточной ее части. Эксперт напомнил, что Нуланд в годы президентства Барака Обамы отвечала в его администрации именно за Центральную и Восточную Европу.

"Она сейчас определяет политику в целом, считается "ястребом" и ее визит сам по себе ни о чем не говорит, кроме желания наметить основные цели сотрудничества", – подытожил профессор.

Накануне почти такую же точку зрения высказал председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике РФ Федор Лукьянов, комментируя приезд Нуланд в Москву. Он также уверен в том, что Белый дом сейчас глобально переориентировался на противостояние с Пекином. И в этом свете, администрация нынешнего лидера США Джо Байдена хотела бы понимать, каковы реальные перспективы обострения отношений между Россией и Украиной. Вот с этой задачей и должна была справиться госпожа Нуланд.

Добавим, что сегодня американская посланница встречалась с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, который также является политическим советником на переговорах в ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе в рамках нормандского формата.

Выходя с этих переговоров Нуланд на вопрос корреспондента РИА "Новости", как они прошли, жестом показала – "все очень хорошо".

