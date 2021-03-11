Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебе...
"Завтра Украина будет возвращать Крым": "Праздничное" прибыт...
Монтян объяснила, почему Украина перебрасывает танки на Донбасс без маскировки
«Ставят мою скамью в машину и идут на меня»: отбившемуся от грабителей кочергой ...
Главная / Политика

Визит Лаврова в Саудовскую Аравию перепугал американцев

11 марта 2021, 19:35  •  166 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В Вашингтоне уловили тайный смысл в неожиданной поездки шефа российской дипломатии в Эр-Рияд
В среду, 10 марта, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров совершил стремительный – на полдня – визит в Саудовскую Аравию, что вызвало переполох в Вашингтоне. Эта поездка могла быть организована на фоне смены курса Белого дома в отношении Эр-Рияда. Такой тайный смысл увидели американские журналисты в визите Лаврова, пишет "Коммерсантъ".
Издание отмечает, глава российского МИД стал первым высокопоставленным дипломатом из государств, не входящих в ближневосточный регион, который встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом после того, как США публично обвинили его в причастности к убийству журналиста Джемаля Хашукджи (Хашокджи, Хашкаджи) и ввели санкции в отношении 76 подданных Королевства.
В связи с неожиданным прилетом в Эр-Рияд Лаврова один из американских обозревателей, аккредитованных в монархии, предположил, что это не может быть простым совпадением.
По его мнению, данный визит Москва спланировала сознательно, чтобы воспользоваться охлаждением в отношениях между Штатами и Саудовской Аравией. Корреспондент задал соответствующий вопрос членам делегации шефа российской дипломатии.
Однако представители нашего министерства подчеркнули, что поездка Сергея Викторовича никак не связана с недавней сменой курса политики Вашингтона в отношении своего бывшего союзника на Ближнем Востоке. Российские дипломаты заявили, что визит в Эр-Рияд был в планах Лаврова еще больше месяца назад.
При этом в МИД отметили, что к непосредственной подготовке переговоров на Смоленской площади приступили совсем недавно. Однако это связано лишь с "ближневосточными реалиями" в целом.
Напомним, Национальная разведка США 26 февраля представила доклад, в котором обвинила Мухаммеда бин Салмана в одобрении операции по похищению или убийству Хашукджи. После этого Белый дом наложил визовые ограничения в отношении 76 саудовских подданных за причастность к данному преступлению.
Журналист пропал 2 октября 2018 г., когда зашел в генконсульство Королевства в Стамбуле для получения документов, которые помогли бы ему развестись и оформить брак с турчанкой. Позже выяснилось, что Хашукджи жестоко пытали в здании консульства, а затем убили и расчленили его тело.
Для Вашингтона это преступление стало крайне неприятным сюрпризом и предыдущая администрация при Дональде Трампе долго пыталась никак не реагировать на действия своего союзника и партнера.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



166
Источник
Похожие новости
11 марта 2021, 09:30
"Завтра Украина будет возвращать Крым": "Праздничное" прибытие кораблей НАТО оценил военкор
11 марта 2021, 05:50
Новый анекдот о Донбассе: "Взвод солдат РФ осуществил закупку продуктов питания на городском рынке…"
11 марта 2021, 07:40
Командующий ВСУ заявил о 16 тысячах боевиков, готовых штурмовать города
11 марта 2021, 15:00
Украинский министр озвучил время начала "открытой войны" в Донбассе
11 марта 2021, 05:50
"Не успел Байден раскрыть рот…": Новый президент США побил столетний рекорд
11 марта 2021, 00:20
У России есть 600 тысяч причин вмешаться в войну в Донбассе – военкор Коц
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 марта 2021, 09:30
"Завтра Украина будет возвращать Крым": "Праздничное" прибытие ко...
11 марта 2021, 11:15
«Ставят мою скамью в машину и идут на меня»: отбившемуся от грабителей кочергой кузне...
11 марта 2021, 05:50
Новый анекдот о Донбассе: "Взвод солдат РФ осуществил закупку продуктов питания ...
11 марта 2021, 07:40
Командующий ВСУ заявил о 16 тысячах боевиков, готовых штурмовать города
11 марта 2021, 15:00
Украинский министр озвучил время начала "открытой войны" в Донбассе
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 марта 2021, 22:05
Могилу Бандеры в Мюнхене облили "загадочным веществом": Украинский посол перешёл на оскорбления
09 марта 2021, 08:00
Жителям Донбасса готовят "интересные маршруты" на Западную Украину: "Там все ждут"
07 марта 2021, 18:25
Донбасс услышал сигнал России и ощетинился: Украина пошла войной
06 марта 2021, 00:15
США испугались успехов "Спутника V": Белый дом выступил с резким заявлением
08 марта 2021, 19:10
Украину призвали к разрыву с "агрессором". Предложен антироссийский план
08 марта 2021, 10:55
"Взвод гомосексуалистов" взбудоражил ВСУ. Военные заявили об измене
06 марта 2021, 02:05
"Зеленский получил "чёрную метку": На Украине уже готовятся "хоронить" президента
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.