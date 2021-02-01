Визг протестующего и стальная выдержка ОМОНа: "Работайте, братья!"

В Telegram-канале "Русский аванпост" появилось видео с несанкционированной протестной акции. На кадрах активист кричит в лицо сотруднику ОМОНа: "Пропусти". Парень повторяет это несколько раз, срываясь в конце на визг.

Однако силовик непоколебим - ноль эмоций.

"Стальные нервы. Какая выдержка у полиции! Безмерное уважение нашим правоохранителям! ОМОН! Работайте, братья!" - прокомментировал автор канала.