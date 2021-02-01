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Визг протестующего и стальная выдержка ОМОНа: "Работайте, братья!"
01 февраля 2021, 04:05 • 116 • Политика
В Сети появилось новое видео с несанкционированных протестных акций. На кадрах запечатлено, как активист кричит и буквально визжит в лицо правоохранителю, однако сотрудник ОМОНа демонстрирует стальную выдержку. Автор Telegram-канала "Русский аванпост" выразил безмерное уважение полиции, отметив: "Работайте, братья!"
В Telegram-канале "Русский аванпост" появилось видео с несанкционированной протестной акции. На кадрах активист кричит в лицо сотруднику ОМОНа: "Пропусти". Парень повторяет это несколько раз, срываясь в конце на визг.
Однако силовик непоколебим - ноль эмоций.
"Стальные нервы. Какая выдержка у полиции! Безмерное уважение нашим правоохранителям! ОМОН! Работайте, братья!" - прокомментировал автор канала.
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