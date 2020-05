Виза на публикации: в США предложили вводить санкции за ограничение работы американских журналистов

В американский конгресс внесён законопроект о защите свободы прессы в мире. Авторы инициативы — сенаторы Марко Рубио и Бен Кардин — предлагают ввести санкции в отношении «нарушителей прав журналистов» и тех, кто ограничивает деятельность сотрудников американских СМИ. В качестве рестрикций таким лицам могут аннулировать визы и запретить въезд в Соединённые Штаты. По словам политиков, ряд стран блокируют или подвергают цензуре новостные сайты компаний из США, в то время как американский медиарынок «открыт для зарубежных организаций». Как отмечают опрошенные RT эксперты, законопроект призван стать очередным механизмом по продвижению точки зрения Вашингтона в мире. В отношении прессы Штаты придерживаются двойных стандартов и уже неоднократно нарушали права иностранных СМИ, подчёркивают аналитики.

Американские сенаторы Марко Рубио и Бен Кардин представили в конгресс США законопроект о защитесвободы прессы в мире и повышении взаимодействия с американскими СМИ. Как говорится в документе, с которым ознакомился RT, Вашингтон должен побудить другие страны расследовать нарушения прав журналистов и обеспечить доступ к американским новостным сайтам.

«США проводят политику, в рамках которой призывают иностранные государства проводить прозрачные расследования и привлекать к ответственности виновных в нападениях на журналистов, блогеров и других работников СМИ, а также прекратить прилагать усилия с целью блокировки доступа или применения цензуры в отношении материалов от американских журналистов и работников СМИ, а также сайтов американских новостных и медийных организаций», — сообщается в законопроекте.

Cенаторы считают, что Белому дому следует увязать расширение «свободного обмена информацией» с торговыми и прочими соглашениями посредством использования формулировок, которые эту свободу гарантируют.

Усилия американского правительства по защите и расширению свободы прессы и свободы самовыражения, как указывается в документе, способствуют укреплению национальных интересов США «путём поддержки демократии и стимулирования развития гражданского общества в мире».

В своём законопроекте Рубио и Кардин предлагают ввести санкции в отношении иностранных лиц, которые несут ответственность за арест или насилие над журналистами, а также за ограничение деятельности сотрудников американских медиа.

«Президент вправе вводить санкции в отношении любых иностранных граждан, которые по его мнению и согласно убедительным доказательствам, несут ответственность за заключение в тюрьму, убийство или пытки журналистов, или прилагали значительные усилия с целью притеснения, ограничения деятельности, аннулирования визы или создания угрозы безопасности американских журналистов и работников СМИ», — указывается в инициативе.

В качестве ограничений предполагается запретить нарушителям въезд на территорию США, отказать в получение визы и аннулировать выданные ранее документы.

Как пояснил RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, в Вашингтоне рассматривают санкции как вполне законный способ проведения внешней политики. Однако ранее отдельных рестрикций за нарушения прав работников СМИ не существовало. По мнению Рогулёва, с помощью нового законопроекта планируется «защищать свободу» исключительно американских медиа и продвигать в других странах точку зрения Вашингтона.

Между тем профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин добавил, что американские политики воспринимают запрет на въезд в США как серьёзный удар по правам.

«В Штатах думают, что если ограничить доступ на их территорию, то это является формой санкции, поражением в правах. Правительство считает, что таким образом ограничит возможности представителей «пропагандистских» компаний, которые говорят что-то отличное от вещания CNN, MSNBC и прочих», — сказал эксперт.

Разный взгляд на свободу

В законопроекте авторы также перечислили страны, в которых, по их мнению, нарушается свобода прессы. Среди таковых они указали и Россию, где якобы применяются «драконовские законы» для давления на СМИ.

«Российская Федерация продолжает блокировать и контролировать информацию в интернете с помощью современных средств и применять драконовские законы для оказания давления на независимые СМИ», — отмечается в законопроекте.

Помимо РФ в документе упоминаются Китай, Турция, Куба, Иран, Северная Корея и Сирия.

Как подчеркнул Рубио в комментарии к проекту, Москва и Пекин «распространяют пропаганду», а его инициатива призвана привлечь к ответственности тех, кто «подавляет свободу прессы».

«Авторитарные режимы по всему миру продолжают с помощью современных средств подвергать цензуре свободный поток информации и заглушать независимые СМИ. Такие страны, как Россия и Китай, используют открытые общества для распространения своей пропаганды», — приводит слова политика его пресс-служба.

Напомним, что с 2017 года в России действует закон о СМИ-иноагентах, который является ответной мерой на притеснение российских медиа в США. Он предоставляет Минюсту РФ право требовать от медиаорганизаций, получающих финансирование из-за рубежа, регистрации в качестве иностранного агента. Этот статус обязывает маркировать материалы соответствующим предупреждением и отчитываться о финансах.

Закон был принят после того, как американские власти вынудили телеканал RT America зарегистрироваться в качестве иноагента на территории США. В реестр были внесены компанииT&R Productions LLC, которая обслуживает телеканал, а также Reston Translator, транслировавшая передачи радиостанции Sputnik и RTTV America.

Как пояснил член Совета Федерации Андрей Климов, нововведения носят «зеркальный, адресный характер».

«Стоило только повысить эффективность работы RT, стоило только большему количеству американцев начать смотреть их сайт, их передачи, как министерство юстиции США сделало такой недружественный шаг, который мы рассматриваем как нарушение американской Конституции. Мы свою Конституцию не нарушаем, и в законодательстве есть право создавать для иностранных журналистов такие же условия, какие созданы для наших на их территории», — сказал сенатор.

В США пообещали, что новый статус RT America никак не отразится на работе телеканала. Однако после регистрации в качестве иноагента корреспондентов начали лишать аккредитации. В первую очередь на этот шаг пошёл конгресс США, запретив RT America освещать работу законодательного органа.

«Это нарушение тех обещаний, которые нам давал Госдепартамент США, заявляя, что речь идёт всего лишь о регистрации, при этом компания будет работать в обычном режиме. Это нарушение обязательств США, которые они взяли на себя в рамках соответствующих документов ОБСЕ, где сказано, что государства-участники должны облегчать работу СМИ и всячески им содействовать», — прокомментировал действия Вашингтона председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

Примечательно, что в законопроекте Рубио и Кардина говорится, что медиарынок США остаётся открытым для иностранных СМИ. Тем временем ограничения в отношении американской прессы со стороны других стран вредят конкурентоспособности американских организаций и ограничивают доступ США к информации, имеющей важное значение для инвесторов и потребителей, утверждают сенаторы.

«Правительства некоторых стран блокируют или подвергают цензуре американские новостные и медийные организации, включая расположенные на территории США, а также информационные порталы, в то время как американский рынок (СМИ. — RT) остаётся открытым для сайтов иностранных новостных и медийных организаций и информационных порталов, в том числе для государственных пропагандистских организаций», — подчёркивают сенаторы.

В вопросах свободы СМИ американские власти придерживаются двойных стандартов, заметил политолог-американист Михаил Синельников-Оришак. По его словам, несмотря на декларации о защите свободы прессы, Вашингтон контролирует информационные потоки в своих интересах.

«То, что не соответствует политике США просто не попадёт в мейнстрим. Власти создали множество неочевидных механизов, которые «отсеивают» ненужную информацию, не дают ей дойти до широкой аудитории. Такой подход маргинализации новостей хорошо отработан и действует как на внутреннем, так и на внешнем рынке», — рассказал собеседник RT.

Юрий Рогулёв, в свою очередь, добавил, что деятельность иностранных СМИ в США регулируется рядом законов, и хотя работа сотрудников таких медиа формально не запрещена, на практике она серьёзно ограничена.

«Грубые нарушения»

Стоит отметить, что не только российские СМИ столкнулись с давлением и препятствиями в работе на территории Соединённых Штатов. В марте Госдепартамент принял решение сократить число сотрудников китайских государственных СМИ, работающих в американских представительствах, со 160 до 100 человек.

А 8 мая министерство внутренней безопасности США заявило об ужесточении визового режима для журналистов из КНР. Теперь им будут выдавать неиммиграционные визы на срок до 90 дней.

Пекин выразил протест Вашингтону и объявил о массовом отзыве аккредитации у журналистов американских газет The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal.

Помимо этого американские компании неоднократно блокировали контент зарубежных СМИ в интернете. Так, в мае 2020 года американский видеохостинг YouTube удалил аккаунты телеканала «Крым 24», информагентств Anna News и News-Front. Месяцем ранее Google заблокировал страницу Федерального агентства новостей и связанный с ней YouTube-аккаунт.

В российском Министерстве иностранных дел расценили эти действия как очередной акт дискриминации русскоязычных медиаресурсов со стороны подконтрольных США интернет-платформ и назвали политику Белого дома «грубым нарушением международных обязательств».

Однако цензура в США распространяется не только на иностранные источники, но и на местные СМИ. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со ссылкой на Комитет по защите журналистов, базирующийся в Нью-Йорке, рассказала о случаях физического насилия над медиаперсонами. По её словам, за критические публикации на издания подают в суд, а на границе сотрудников СМИ принуждают раскрывать конфиденциальные данные.

«Ожидаем от США не показной заботы о свободе слова во всем мире, а конкретных действий по исправлению ситуации с правами СМИ и положением журналистов в первую очередь в их собственной стране», — заключила Захарова.

Одним из самых известных примеров противоречивого отношения США к свободе прессы является дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Американские власти требуют экстрадиции журналиста, который в данный момент находится в лондонской тюрьме. Минюст США выдвинул в отношении Ассанжа 18 уголовных обвинений. Его считают виновным в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В совокупности Ассанжу грозит до 175 лет заключения.