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Vive Macron! Слава Макрону!

01 августа 2021, 18:05  •  71 • В мире
Что начинают понимать французы благодаря президенту
Вне всякого сомнения, Эмманюэль Макрон заслужил своё место в истории Франции. А получит он позор или бессмертие, рассудит время.
Будут его пинать за то, что он разломал старый, прогнивший дом, в котором худо-бедно жили, поживали, или, напротив, вознесут до небес за то, что решился-таки разрушить до основания шаткое сооружение под названием V Республика, пока неведомо.
Надо признать, что в основании V Республики не было фундамента. Фундамент расхитили на стадии рытья котлована игрушечные социалисты, легко обменявшие независимость Франции на роскошные кабинеты для себя.
Фото: REUTERS
Сразу после отставки де Голля Франция стала превращаться в общество с ограниченной ответственностью, участники которого не несут ответственности по обязательствам общества. А народ превращали в толпу налогоплательщиков. Старые лозунги о братстве, свободе и равенстве сделались инструментами, которыми налогоплательщикам навязывали всё новые формы зависимости.
В угоду дружкам из строительных компаний Жискар д’Эстен навязал закон о воссоединении семей, который позволял получать французский паспорт не только всем родившимся на территории Франции, но и их родственникам. И если до этого во Францию ехали за университетскими знаниями, то после нового закона поехали за пособиями, которые социалисты щедро раздавали из собранных налогов. Новоиспечённые французы из Африки становились «электоратом» и голосовали за социалистов, позволяя им властвовать годами.
Однако в начале 2000-х годов система стала давать сбои. Оказалось, что часть новых французов перебежала в стан республиканцев и позволила появиться таким фигурам, как русскоговорящий Ширак с его «осью неповиновения» Париж – Берлин – Москва.
Завязался нешуточный бой, в котором пали такие ферзи, как Доминик де Вильпен и Доминик Стросс-Кан, но выскочили пешки Саркози и Олланд. Французский бомонд погряз в рыночных склоках. Страну приватизировали и распродали на ярмарках. По сути, во Франции не осталось ни одного государственного предприятия, кроме компании парфюмерии и косметики «Л'Ореаль».
Вишенкой на торте стало президентство Макрона, министра в кабинете Олланда. Человека, который, будучи министром экономики Франции, открыто разорил флагман французской индустрии – машиностроительную компанию «Альстом», одного из мировых лидеров в производстве энергетического оборудования. И ничего! Несмотря на это, французы избрали его главой государства, а проигравший Фийон призвал голосовать за Макрона в ущерб «слишком французской» и консервативной Ле Пен.
Макрон отблагодарил Фийона судебными преследованиями и продолжил прихватизацию Франции в интересах крупнейших международных прихватизаторов.
В ноябре 2018 года Макрон сказал в своей речи, что история Франции вместе с её древними ценностями ушла в прошлое. По сути, президент объявил о грядущем приходе «нового дивного мира», где французам будет отведена роль кающихся грешников, чьи грехи можно будет искупить высокими налогами и покорностью властям.
В 2021 году в Елисейском дворце про Эгалите, Фратэрнитэ и Либертэ говорить перестали вовсе. Лозунги 1789 года были переведены в разряд анахронизмов. Не до того, мол, не до либертэ. Спасаться надо, вакцинироваться.
Французы, получившие образование, школьных уроков не забыли и твёрдо помнят, что своё демократическое государство они отстояли в борьбе и в революциях. Однако непуганое поколение, родившееся в тучные годы в крупных городах, не хочет бороться – оно хочет гулять, плясать и кушать в ресторане. Хоть в масках, хоть в намордниках, хоть в противогазах, хоть в ошейниках, хоть с жёлтыми звёздами на груди.
60% молодых французов готовы подчиниться любым требованиям ради доступа к действительным или мнимым благам. Большую часть этого «контингента» составляют парижане. А провинция столичным инициативам привычно не доверяет: «Мало ли что там парижский сброд удумал. Посмотрим ещё, что из этого выйдет».
И вот такое общество, состоящее из толерантных гедонистов, конформистов и приспособленцев, согласных на всё, и уничтожает президент Франции Эмманюэль Макрон. Он уже сейчас открывает глаза на то, что за свободу надо бороться. Никаких блюдечек с голубыми каёмочками не будет. Всё имеет свою цену. Хочешь гулять, плясать, кушать в ресторане – оплати удовольствие послушанием властям.
Именно такое послание посылает французам Макрон. VIVE Макрон! Слава Макрону! Благодаря ему французы начинают понимать, что есть настоящая Свобода, настоящее Равенство, настоящее Братство!
Заглавное фото: REUTERS/Benoit Tessier
Алеся МИЛОРАДОВИЧ

Фонд Стратегической Культуры

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