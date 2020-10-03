Витязева: "Навального снесло от ощущения собственной значимости"

Оппозиционер Алексей Навальный заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel, что за его предполагаемым отравлением стоит президент России Владимир Путин. Заявление "борца с режимом" прокомментировала для Царьграда обозреватель информагентства News Front Юлия Витязева.

Она отмечает, что Навальный называет себя юристом и у него есть юридическое образование, поэтому он должен знать о такой вещи, как презумпция невиновности. Она заключается в том, что ни один человек не может быть обвинён до тех пор, пока его вина не будет доказана. Поэтому, говоря такие вещи о президенте России, Навальному тут же следовало предъявить доказательства того, что его обвинение неголословно. Этих доказательств нет. Всё основывается на оценочных суждениях, подкреплённых чувством собственного величия самого Алексея, которому кажется, что он настолько значимая в этом мире фигура, что все прямо хотят с ним бороться.

Я сейчас читаю его Твиттер, там Навального просто снесло от ощущения собственной значимости... Ему кажется, что сейчас весь мир, вся Вселенная крутятся вокруг него, хотя объективная реальность совершенно другие вещи нам говорит, - сказала Юлия Витязева в интервью Царьграду.

По её мнению, своим интервью журналу Der Spiegel Навальный сжигал все мосты с Россией. Достаточно посмотреть, что он наговорил про омских врачей, которые спасли ему жизнь, а также его слова про "Северный поток - 2".