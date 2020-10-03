Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина уже не скрывает намерений захватить Донбасс. Грызлов вскрыл планы Киева
Решение Путина вызвало панику в Финляндии: Запрет на вывоз леса-кругляка обрушил...
Песков тонко поддел американских политиков за "щенка Путина"
Оскорбивший русских депутат вышел из себя, когда узнал о победе Путина на Украин...
Главная / Политика

Витязева: "Навального снесло от ощущения собственной значимости"

03 октября 2020, 20:20  •  169 • Политика
Навальный заявил, что за его отравлением стоит президент Путин. "Навального просто снесло от ощущения собственной значимости... Ему кажется, что сейчас весь мир, вся Вселенная крутятся вокруг него, хотя объективная реальность совершенно другие вещи нам говорит", - прокомментировала слова оппозиционера журналистка Юлия Витязева.
Оппозиционер Алексей Навальный заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel, что за его предполагаемым отравлением стоит президент России Владимир Путин. Заявление "борца с режимом" прокомментировала для Царьграда обозреватель информагентства News Front Юлия Витязева.
Она отмечает, что Навальный называет себя юристом и у него есть юридическое образование, поэтому он должен знать о такой вещи, как презумпция невиновности. Она заключается в том, что ни один человек не может быть обвинён до тех пор, пока его вина не будет доказана. Поэтому, говоря такие вещи о президенте России, Навальному тут же следовало предъявить доказательства того, что его обвинение неголословно. Этих доказательств нет. Всё основывается на оценочных суждениях, подкреплённых чувством собственного величия самого Алексея, которому кажется, что он настолько значимая в этом мире фигура, что все прямо хотят с ним бороться.
Я сейчас читаю его Твиттер, там Навального просто снесло от ощущения собственной значимости... Ему кажется, что сейчас весь мир, вся Вселенная крутятся вокруг него, хотя объективная реальность совершенно другие вещи нам говорит, - сказала Юлия Витязева в интервью Царьграду.
По её мнению, своим интервью журналу Der Spiegel Навальный сжигал все мосты с Россией. Достаточно посмотреть, что он наговорил про омских врачей, которые спасли ему жизнь, а также его слова про "Северный поток - 2".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



169
Источник
Похожие новости
03 октября 2020, 01:05
"На Ефремова похож": Европе представили первого трансгендерного вице-премьера
03 октября 2020, 01:05
Политолог показал "роковую заразительницу" Трампа: Ждём заявления о "русском следе"
03 октября 2020, 01:05
Литва не планирует отзывать посла в Белоруссии, несмотря на пинок из Минска
03 октября 2020, 13:00
В Берлине испугались "ледникового периода" в отношениях с Москвой из-за Навального
03 октября 2020, 14:50
"Путин в печали? Хм": Перепуганные шведы выгнали танки из-за "российской угрозы"
03 октября 2020, 18:30
"Щоб ви поздихали, брехуни!": Зеленскому оказали "тёплый приём" в Черновцах
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 октября 2020, 01:05
"На Ефремова похож": Европе представили первого трансгендерного вице-премье...
03 октября 2020, 11:10
В украинских СМИ призвали покончить с растлителем Порошенко выстрелом в голову
03 октября 2020, 05:40
В СНБО заявили о планах пригласить на Украину американские базы
03 октября 2020, 01:05
Новый польско-шведский союз против России
03 октября 2020, 14:50
Скандал на западной Украине:Местные пенсионерки считают, что Украина напала на Россию...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 сентября 2020, 04:30
Берлин "засекретил" третий запрос России по Навальному
01 октября 2020, 03:15
Украина уже не скрывает намерений захватить Донбасс. Грызлов вскрыл планы Киева
28 сентября 2020, 14:45
Трассу «Таврида» построили не там, где она нужна
30 сентября 2020, 07:05
Армянский депутат назвал единственное, что сдерживает Турцию в Нагорном Карабахе
27 сентября 2020, 03:00
Кого Путин лично рассматривает в преемники? В эфире у Гордона всплыло новое имя
30 сентября 2020, 23:35
Армении указали на глупые ошибки в общении с Россией: "Хотелось бы напомнить..."
28 сентября 2020, 16:35
Американец испугался и не смог повторить трюк Су-30СМ: Провал ВВС США сняли на видео
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.