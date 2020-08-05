Витязева предложила для Михаила Ефремова особое наказание "до последнего вздоха"

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в ходе пресс-подхода в среду, 5 августа, заявил, что его клиент ничего не помнит, а значит, доказывать его вину придётся следователям. Другими словами, признания не будет. Позже и сам Ефремов это подтвердил, заявив, что не помнит события рокового вечера. Так продолжилось рассмотрение дела о смертельном ДТП.

"Как же жизнь удивительно переплетает сюжеты. Если бы не было Пашаева, то Ефремов мог остаться в памяти человеком. Теперь после его отказа признавать вину как он собирается жить? Как выступать со сцены? Перед кем он планирует играть? Или он думает, что есть параллельный мир либералов-людоедов, которым можно всё?" - написал в личном Telegram-канале бывший вице-губернатор Кировской области Сергей Карнаухов.

Ему возразила журналист Юлия Витязева. Она полагает, что дело всё же не в Пашаеве.

"Он всего лишь отрабатывает гонорар. Дело в самом Ефремове, который вместо того, чтобы раскаяться и покаяться, пытается всеми способами увильнуть от наказания.

Для меня вообще дико то, что человек, который, по логике, на коленях должен вымаливать прощение у тех, кого он, идя на поводу своих низменных пристрастий, лишил мужа и отца, сидит и перечитывает обиды, якобы ему нанесённые".

Юлия Витязева полагает, останься в Ефремове больше человеческого, он бы просил суд о ссылке в монастырь.

"В самый далёкий скит, где он до последнего вздоха замаливал бы свой грех. Но всё это не про него. Потому он сейчас бросает все свои силы и средства на то, чтобы выйти сухим из воды и продолжить вести привычный образ жизни. Если когда-нибудь он снова выйдет на сцену "Современника", ноги моей там не будет. Несмотря на безграничную любовь к этому храму Мельпомены и безграничное уважение к памяти Галины Борисовны Волчек", - добавила Витязева.

ДТП произошло 8 июня на Садовом кольце. Ефремов управлял Jeep Grand Cherokee, оказался на встречке и не смог разминуться с Lada, пишут "Невские новости".