|
Витязева поставила диагноз "опарышам" из "Миротворца" после их угроз убить Шрёдера
28 мая 2020, 18:55 • 203 • Политика
Юлия Витязева поставила диагноз "опарышам" из "Миротворца" после их угроз убить Шрёдера. По мнению журналистки, у них могут быть реальные проблемы с ментальным здоровьем, в том числе мания величия.
Журналистка Юлия Витязева высказалась в Telegram о создателях "Миротворца", прокомментировав их недавнее заявление, содержащее угрозу убийства.
Внимания украинского сайта на этот раз "удостоился" бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Он был включен в базу данных еще в 2018 году как якобы пособник российской агрессии.
Витязева заметила, что "опарыши" из "Миротворца" слишком много мнят о себе и не упускают любой возможности "самовыразиться" и влезть в российскую и западную информационную повестку.
Фото: скриншот Telegram/Юлия Витязева
Она добавила, что именно так произошло после смерти русских артистов Иосифа Кобзона и Веры Глаголевой.
В связи с этим Витязева усомнилась в нормальности ментального здоровья создателей "Миротворца", предположив, что у них мания величия.
203
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 мая 2020, 13:55
|
27 мая 2020, 07:55
|
22 мая 2020, 06:55
|
22 мая 2020, 12:55
|
26 мая 2020, 09:55
|
25 мая 2020, 12:55
|
25 мая 2020, 17:55