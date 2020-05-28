Витязева поставила диагноз "опарышам" из "Миротворца" после их угроз убить Шрёдера

Журналистка Юлия Витязева высказалась в Telegram о создателях "Миротворца", прокомментировав их недавнее заявление, содержащее угрозу убийства.

Внимания украинского сайта на этот раз "удостоился" бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Он был включен в базу данных еще в 2018 году как якобы пособник российской агрессии.

Витязева заметила, что "опарыши" из "Миротворца" слишком много мнят о себе и не упускают любой возможности "самовыразиться" и влезть в российскую и западную информационную повестку.

"После того как несколько человек, занесённых на "Миротворец", действительно умерли (человек ведь смертен, не так ли), они заявили, что попадание в их дурацкие списки - это приговор", - подчеркнула журналистка.

Фото: скриншот Telegram/Юлия Витязева

Она добавила, что именно так произошло после смерти русских артистов Иосифа Кобзона и Веры Глаголевой.

В связи с этим Витязева усомнилась в нормальности ментального здоровья создателей "Миротворца", предположив, что у них мания величия.