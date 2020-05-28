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Витязева поставила диагноз "опарышам" из "Миротворца" после их угроз убить Шрёдера

28 мая 2020, 18:55  •  203 • Политика
Юлия Витязева поставила диагноз "опарышам" из "Миротворца" после их угроз убить Шрёдера. По мнению журналистки, у них могут быть реальные проблемы с ментальным здоровьем, в том числе мания величия.
Журналистка Юлия Витязева высказалась в Telegram о создателях "Миротворца", прокомментировав их недавнее заявление, содержащее угрозу убийства.
Внимания украинского сайта на этот раз "удостоился" бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Он был включен в базу данных еще в 2018 году как якобы пособник российской агрессии.
Витязева заметила, что "опарыши" из "Миротворца" слишком много мнят о себе и не упускают любой возможности "самовыразиться" и влезть в российскую и западную информационную повестку.
"После того как несколько человек, занесённых на "Миротворец", действительно умерли (человек ведь смертен, не так ли), они заявили, что попадание в их дурацкие списки - это приговор", - подчеркнула журналистка.
Фото: скриншот Telegram/Юлия Витязева
Она добавила, что именно так произошло после смерти русских артистов Иосифа Кобзона и Веры Глаголевой.
В связи с этим Витязева усомнилась в нормальности ментального здоровья создателей "Миротворца", предположив, что у них мания величия.

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