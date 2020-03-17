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Витязева показала украинца, который "устраивает в Москве дефицит макарон"
17 марта 2020, 01:35 • 28 • В мире
Российская журналистка Юлия Витязева показала в Twitter украинца, который "устраивает в Москве дефицит макарон". Им оказался журналист Роман Цимбалюк, рассказавший о покупке шести пачек спагетти.
В своём аккаунте Цимбалюк опубликовал снимок из московского супермаркета, рассказав, что купил шесть пачек макарон. Но якобы только с целью поддержать итальянского производителя.
При этом сфотографировался украинец на фоне "пустых полок".
По его словам, паники он не поддался и продукты на самом деле в столичных магазинах есть, просто "временно опустели некоторые полки".
"Туалетная бумага осталась только польская, её местные, очевидно, по "идеологическим причинам" не берут", - написал Цимбалюк.
Его пост стал причиной насмешек со стороны Витязевой и пользователей Сети. Многие отправили журналисту фото из ближайших магазинов, где нет ни одной пустой полки, и предположили, что украинцу долго пришлось искать, где сделать такое фото.
"Теперь понятно, кто устраивает в Москве дефицит макарон. Смысл же этой акции прост: Рома показывает своей украинской аудитории, которая уже приготовилась к апокалипсису... что в России "всё ещё хуже". Видимо, эта мысль должна утешить Украину", - сыронизировала Витязева.
В последнее время на фоне распространения коронавирусной инфекции в мире и вспышек паники в некоторых странах в СМИ и интернете всё чаще появляются фейки о дефиците продуктов или других товаров в российских магазинах.
Так, недавно журналист "Эха Москвы" Сергей Асланян использовал фото из Турции, чтобы создать фейк о панике в российских магазинах. "Возможно, деревенские уже все умерли, а городские - ещё нет..." - пишет он.
Пост журналист сопроводил фото огромной очереди людей с полными тележками продуктов. Как оказалось, снимок сделан в Турции, где действительно началась паника из-за распространения вируса.
В России пока чрезмерного ажиотажа или дефицита не наблюдается.
Психолог рассказала, как русские смогут уберечься от мировой паники.
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