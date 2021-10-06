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Витязева оценила совет украинцам "утеплять дома": "Это феерично!"

06 октября 2021, 01:45  •  144 • Политика
Журналистка Юлия Витязева отреагировала на советы украинского журналиста жителям Украины "утеплять дома".
Журналистка Юлия Витязева отреагировала на аналитику украинского журналиста Романа Цимбалюка.
Журналист, работающий в России, советует украинцам "утеплять дома", иначе "повышение тарифов, подогреваемое популистскими лозунгами, неминуемо приведёт к социальному бунту". Также Цимбалюк призвал украинцев "не обольщаться", поскольку "зима близко".
Это феерично! Засевший в Москве, где уже давно включили отопление, Рома Цимбалюк призывает украинцев продолжать ругаться с Венгрией, становиться в позу перед Германией и... утеплять дома! Потому что зима близко, но ни на какие газовые компромиссы идти нельзя. Дорогие украинцы! Не хотите Рому домой забрать?
- написала Витязева в своём Telegram-канале.
Думаю, будет справедливо, если он на фоне таких рекомендаций будет мёрзнуть вместе с вами, а не умничать, сидя в тёплой квартирке в самом сердце "страны-ахрессора". Впрочем, уверена, самому Роме такое предложение точно будет не по душе,
- добавила Витязева.

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