Витязева оценила совет украинцам "утеплять дома": "Это феерично!"

Журналистка Юлия Витязева отреагировала на советы украинского журналиста жителям Украины "утеплять дома".

Журналистка Юлия Витязева отреагировала на аналитику украинского журналиста Романа Цимбалюка.

Журналист, работающий в России, советует украинцам "утеплять дома", иначе "повышение тарифов, подогреваемое популистскими лозунгами, неминуемо приведёт к социальному бунту". Также Цимбалюк призвал украинцев "не обольщаться", поскольку "зима близко".

Это феерично! Засевший в Москве, где уже давно включили отопление, Рома Цимбалюк призывает украинцев продолжать ругаться с Венгрией, становиться в позу перед Германией и... утеплять дома! Потому что зима близко, но ни на какие газовые компромиссы идти нельзя. Дорогие украинцы! Не хотите Рому домой забрать?

- написала Витязева в своём Telegram-канале.

Думаю, будет справедливо, если он на фоне таких рекомендаций будет мёрзнуть вместе с вами, а не умничать, сидя в тёплой квартирке в самом сердце "страны-ахрессора". Впрочем, уверена, самому Роме такое предложение точно будет не по душе,

- добавила Витязева.