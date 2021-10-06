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Витязева оценила совет украинцам "утеплять дома": "Это феерично!"
06 октября 2021, 01:45 • 144 • Политика
Журналистка Юлия Витязева отреагировала на советы украинского журналиста жителям Украины "утеплять дома".
Журналистка Юлия Витязева отреагировала на аналитику украинского журналиста Романа Цимбалюка.
Журналист, работающий в России, советует украинцам "утеплять дома", иначе "повышение тарифов, подогреваемое популистскими лозунгами, неминуемо приведёт к социальному бунту". Также Цимбалюк призвал украинцев "не обольщаться", поскольку "зима близко".
- написала Витязева в своём Telegram-канале.
- добавила Витязева.
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