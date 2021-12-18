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Витязева оценила проект договора Макфола для России: "Предупреждаю, это феерично"
18 декабря 2021, 05:15 • 87 • Политика
Журналистка Юлия Витязева предложила добавить в этот план ещё один пункт, в котором содержится призыв к Макфолу "пойти в, и на - тоже"
Журналистка Юлия Витязева в своих аккаунтах в соцсетях опубликовала проект договора, который, по её словам, составил учёный-политолог, экс-посол США в России Майкл Макфол. Он состоит из нескольких пунктов, в которых расписываются те действия, которые должна выполнить Россия.
"Предупреждаю сразу - это феерично", - отмечает Витязева.
Так, Макфол считает, что Россия нарушает суверенитет Молдовы, а потому должна вывести оттуда свои войска. Далее – Россия должна отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии (нарушение суверенитета Грузии). Украина: вернуть Крым, перестать поддерживать сепаратистов на Украине, опять же восстановить суверенитет.
Не нравятся Макфолу и "Искандеры" в Калининграде – он требует их вывести оттуда. Россия должна "прекратить операции по покушению на всех, кто проживает в Европе", включая её собственную территорию.
Далее, Россия должна подтвердить свою приверженность уже подписанным соглашениям (упоминаются Хельсинкский Заключительный акт, Парижская хартия, Будапештский меморандум 1994 года).
Комментируя проект договора, Витязева предложила добавить в этот фееричный перечень новый пункт специально для Макфола. "С призывом пойти в. И на – тоже", - написала журналистка.
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