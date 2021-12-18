Витязева оценила проект договора Макфола для России: "Предупреждаю, это феерично"

Журналистка Юлия Витязева предложила добавить в этот план ещё один пункт, в котором содержится призыв к Макфолу "пойти в, и на - тоже"

Журналистка Юлия Витязева в своих аккаунтах в соцсетях опубликовала проект договора, который, по её словам, составил учёный-политолог, экс-посол США в России Майкл Макфол. Он состоит из нескольких пунктов, в которых расписываются те действия, которые должна выполнить Россия.

"Предупреждаю сразу - это феерично", - отмечает Витязева.

Так, Макфол считает, что Россия нарушает суверенитет Молдовы, а потому должна вывести оттуда свои войска. Далее – Россия должна отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии (нарушение суверенитета Грузии). Украина: вернуть Крым, перестать поддерживать сепаратистов на Украине, опять же восстановить суверенитет.

Не нравятся Макфолу и "Искандеры" в Калининграде – он требует их вывести оттуда. Россия должна "прекратить операции по покушению на всех, кто проживает в Европе", включая её собственную территорию.

Далее, Россия должна подтвердить свою приверженность уже подписанным соглашениям (упоминаются Хельсинкский Заключительный акт, Парижская хартия, Будапештский меморандум 1994 года).

Комментируя проект договора, Витязева предложила добавить в этот фееричный перечень новый пункт специально для Макфола. "С призывом пойти в. И на – тоже", - написала журналистка.