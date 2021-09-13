Витязева описала задержание гражданина России в Чехии одним мемом

Журналистка Юлия Витязева описала ситуацию с задержанием гражданина России в Чехии одним известным мемом. Она отметила, что Запад вновь демонстрирует двойные стандарты, меняя риторику каждый раз, когда речь заходит о России.

Витязева обратила внимание, что западные страны не спешат осуждать Прагу и Киев после того, как власти Чехии задержали гражданина России Александра Франчетти по украинскому запросу.

При этом, когда власти Польши задержали гражданина Белоруссии Макара Малаховского по запросу Минска, вся западная элита обрушилась с критикой на Варшаву, которая "потакает капризам диктатора".

Витязева объяснила разницу в подходах известным мемом "Это другое", описывающим лицемерие некоторых либералов, которые готовы критиковать родную страну, но не замечают при этом, что их любимый Запад делает то же самое.

Чехия задерживает россиянина по запросу Украины - все молчат или злорадно ухмыляются. Польша задерживает белоруса по запросу Белоруссии - вой стоит до небес. Потому что это - другое!

- пишет Витязева в Telegram.

Скриншот: Telegram / Юлия Витязева

Ранее сообщалось, что власти Чехии задержали в аэропорту Праги гражданина России Александра Франчетти, который был одним из участников событий "Крымской весны". Поводом для задержания стал выданный Украиной ордер на арест. Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже предупредила Чехию об ответных мерах со стороны Москвы.