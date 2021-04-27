|
Витязева о ядерных откровениях Киева: "Европа, надеюсь, оценит"
27 апреля 2021, 20:00 • 199 • Политика
Известная журналистка Юлия Витязева высказалась о ядерных откровениях политиков в Киеве. Она считает, что теперь "западные партнёры" должны крепко задуматься о том, кого они так рьяно поддерживают: "Европа, надеюсь, оценит".
Так журналистка прокомментировала слова депутата Верховной рады Романа Костенко, который предложил навести ракеты на русские атомные электростанции, чтобы компенсировать отсутствие у себя ядерного оружия. Он заявил: "Россия должна знать, что у них есть атомные станции, такие, как у нас в Чернобыле. И что наши ракеты туда долетят". Депутат считает, что с Москвой можно вести дипломатию только путём устрашения.
Витязева, в свою очередь, отметила, что слова Костенко - это сигнал всей Европе об опасности и непредсказуемости Украины, которая грозит соседней стране ядерной катастрофой.
Скриншот:Twitter/@Vityzeva
Отметим, что это уже не первое ядерное предложение со стороны Украины, которая сильно переживает из-за отсутствия у себя атомного оружия. Ранее Запорожская АЭС опубликовала в Telegram заявление, что в случае войны с Россией она готова загрузить реакторы станции американским ядерным топливом и "выполнить последний приказ". Читатели болгарской газеты "Факты" отметили, что в этом случае украинские "герои" уничтожат свою страну, а заодно и Европу, если ветер после взрыва будет дуть в западном направлении.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
199
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 апреля 2021, 13:35
|
24 апреля 2021, 05:50
|
22 апреля 2021, 05:15
|
22 апреля 2021, 07:05
|
21 апреля 2021, 01:45
|
22 апреля 2021, 01:35
|
21 апреля 2021, 21:00