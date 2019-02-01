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Витязева напомнила про изгнание русских из республик СССР ЕСПЧ, который постановил России выплатить компенсацию Грузии

01 февраля 2019, 05:09  •  93 • В мире
Судьи большой палаты ЕСПЧ за моральный ущерб грузинам, выселенным с территории России в 2006 году, вынесли решение о компенсации в 10 млн евро, которые Россия должна заплатить Грузии. Журналист Юлия Витязева интересуется: а как же с моральным ущербом русским, выселенным со всех республик после распада СССР?
Журналист Юлия Витязева прокомментировала решение Европейского суда по правам человека, который вынес решение о выплате 10 млн евро Грузии российской стороной. Судьи большой палаты ЕСПЧ уверены в моральном ущербе, который понесли полторы тысячи грузин, высланных из российского государства в 2006 году.
"А давайте, ну просто ради шутки, конечно, подадим в суд на все республики бывшего СССР за геноцид и изгнание русских начиная с 1991 года?" - написала журналист в Тwitter.
Ранее стало известно, что Грузия, несмотря на политические разногласия с РФ, согласно договору с компанией "Газпром экспорт", осуществляет транзит российского газа и получает 10% от его поставок в Армению в качестве платы.

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