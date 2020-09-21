|
Вице-спикера Совфеда Федорова сменит на посту полпред Яцкин
21 сентября 2020, 14:05 • 65 • Политика
Николай Федоров покинет пост первого вице-спикера Совета Федерации, его сменит нынешний полпред правительства в верхней палате Андрей Яцкин, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в Совфеде 21 сентября.
По информации агентства не исключено, что Федоров получит одно из руководящих мест в Совфеде, но рангом ниже.
Ожидается, что Яцкин станет сенатором от исполнительной власти Ростовской области, сообщил председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.
Назначение может произойти на этой неделе.
Федоров является первым вице-спикером Совета Федерации с 2015 года, представляет Чувашию.
Ранее, 17 сентября, сообщалось, что в Совет Федерации в ближайшее время войдут около 20 новых сенаторов. Сроки их прихода связаны с графиком издания указов губернаторов о назначении сенаторов и заседаний региональных законодательных собраний, на которых сенаторы избираются из числа местных депутатов.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
65
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 сентября 2020, 17:20
|
17 сентября 2020, 01:00
|
17 сентября 2020, 11:05
|
18 сентября 2020, 17:20
|
15 сентября 2020, 00:25
|
18 сентября 2020, 03:35
|
16 сентября 2020, 22:15