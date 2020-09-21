Вице-спикера Совфеда Федорова сменит на посту полпред Яцкин

Николай Федоров покинет пост первого вице-спикера Совета Федерации, его сменит нынешний полпред правительства в верхней палате Андрей Яцкин, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в Совфеде 21 сентября.

По информации агентства не исключено, что Федоров получит одно из руководящих мест в Совфеде, но рангом ниже.

Ожидается, что Яцкин станет сенатором от исполнительной власти Ростовской области, сообщил председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

Назначение может произойти на этой неделе.

Федоров является первым вице-спикером Совета Федерации с 2015 года, представляет Чувашию.

Ранее, 17 сентября, сообщалось, что в Совет Федерации в ближайшее время войдут около 20 новых сенаторов. Сроки их прихода связаны с графиком издания указов губернаторов о назначении сенаторов и заседаний региональных законодательных собраний, на которых сенаторы избираются из числа местных депутатов.