Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Перешедший на сторону России подполковник СБУ рассказал, что творят американцы в...
Новая дерзость ВВС США обернулась позорным побегом в Сирии: Русские терпеть не с...
"Ты бы, Света, жарила котлеты": Встреча "тиранов" вызвала не...
«А что делать, если по нам ударят «Градами»?» – британский инструктор оконфузилс...
Главная / Политика

Вице-спикера Совфеда Федорова сменит на посту полпред Яцкин

21 сентября 2020, 14:05  •  65 • Политика
Николай Федоров покинет пост первого вице-спикера Совета Федерации, его сменит нынешний полпред правительства в верхней палате Андрей Яцкин, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в Совфеде 21 сентября.
По информации агентства не исключено, что Федоров получит одно из руководящих мест в Совфеде, но рангом ниже.
Ожидается, что Яцкин станет сенатором от исполнительной власти Ростовской области, сообщил председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.
Назначение может произойти на этой неделе.
Федоров является первым вице-спикером Совета Федерации с 2015 года, представляет Чувашию.
Ранее, 17 сентября, сообщалось, что в Совет Федерации в ближайшее время войдут около 20 новых сенаторов. Сроки их прихода связаны с графиком издания указов губернаторов о назначении сенаторов и заседаний региональных законодательных собраний, на которых сенаторы избираются из числа местных депутатов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



65
Источник
Похожие новости
21 сентября 2020, 02:10
"Жара" в Белоруссии: В Минске - задержания, в Бресте - слезоточивый газ и стрельба
21 сентября 2020, 07:40
У России есть "козырь в рукаве", чтобы забрать Белоруссию и Украину: слово за "стихийным западником"
21 сентября 2020, 12:15
"Встреча вышла неожиданной": Су-57 оглушил и ослепил радары США
21 сентября 2020, 00:20
"Создатель "Новичка" погорел: Он никогда не имел отношения к созданию яда и бежал в США в 90-х
21 сентября 2020, 09:30
Украинцы передали часть русского наследства Китаю: в Пекине "чуть не расплакались от подарка"
21 сентября 2020, 07:40
Кедми не стал жалеть предавших Россию: "Они подонки и преступники"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 сентября 2020, 17:20
«А что делать, если по нам ударят «Градами»?» – британский инструктор оконфузился перед АТО-шниками
17 сентября 2020, 01:00
Новая должность Лукашенко: сенсационное предположение сделал Малофеев
17 сентября 2020, 11:05
Украине указали на возможный пересмотр ее границ в пользу России
18 сентября 2020, 17:20
"Под "кукловодами" горит земля": Над "бутылочкой Навального" торчат "уши". И это не США
15 сентября 2020, 00:25
Лукашенко оставили у власти, но с условием: Ещё 2-3 года...
18 сентября 2020, 03:35
Русская РЭБ сожгла авионику боевого вертолёта США? СМИ сообщили об аварии Apache в Сирии
16 сентября 2020, 22:15
Москва сурово ответила президенту Эстонии на ее слова о "слабости" России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.