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Вице-спикера парламента Польши не пустили в Россию

14 августа 2021, 01:15  •  31 • Политика
Вице-спикера парламента Польши Богдана Борусевича не пустили в Россию. Политик, который ранее неоднократно критиковал Москву, оказался крайне удивлён.
Вице-спикеру польского сената Богдану Борусевичу отказали во въезде в Россию, куда он собирался приехать, чтобы посетить похороны известного правозащитника Сергея Ковалёва.
Когда пришёл ответ из посольства, Борусевич с удивлением обнаружил, что находится в чёрном списке ещё с 2015 года, пишет "ИноСМИ" со ссылкой на польскую Interia.
Вице-спикер парламента предположил, что руководство России ведёт борьбу с представителями русской оппозиции, которая уже "отошла в мир иной", хотя причиной запрета на въезд Борусевича явно был не Ковалёв.
Читатели польского издания, в отличие от политика, сразу поняли, почему их соотечественник стал персоной нон грата. Пользователь Waldek заявил, что Борусевич часто "оплёвывал Россию", а MK напомнил, как Польша запрещала въезд целому ряду представителей России.
Бедный Борусевич. Парламентарий, а не знает, какими бывают последствия санкций в отношении русских дипломатов. Не проинструктировали беднягу,
- пишет Miki.

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