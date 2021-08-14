Вице-спикера парламента Польши не пустили в Россию

Вице-спикера парламента Польши Богдана Борусевича не пустили в Россию. Политик, который ранее неоднократно критиковал Москву, оказался крайне удивлён.

Вице-спикеру польского сената Богдану Борусевичу отказали во въезде в Россию, куда он собирался приехать, чтобы посетить похороны известного правозащитника Сергея Ковалёва.

Когда пришёл ответ из посольства, Борусевич с удивлением обнаружил, что находится в чёрном списке ещё с 2015 года, пишет "ИноСМИ" со ссылкой на польскую Interia.

Вице-спикер парламента предположил, что руководство России ведёт борьбу с представителями русской оппозиции, которая уже "отошла в мир иной", хотя причиной запрета на въезд Борусевича явно был не Ковалёв.

Читатели польского издания, в отличие от политика, сразу поняли, почему их соотечественник стал персоной нон грата. Пользователь Waldek заявил, что Борусевич часто "оплёвывал Россию", а MK напомнил, как Польша запрещала въезд целому ряду представителей России.

Бедный Борусевич. Парламентарий, а не знает, какими бывают последствия санкций в отношении русских дипломатов. Не проинструктировали беднягу,

- пишет Miki.