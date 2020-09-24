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Вице-спикера Госдумы Епифанову назначили сенатором от Коми
24 сентября 2020, 00:45 • 32 • Политика
Глава Республики Коми Владимир Уйба 23 сентября назначил представителем правительства региона в Совете Федерации вице-спикера Госдумы Ольгу Епифанову. Соответствующий указ он подписал после церемонии вступления в должность главы региона.
«Наделить Епифанову Ольгу Николаевну полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от правительства Республики Коми в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации», — цитирует ТАСС текст документа.
Епифанова родилась в 1966 году в городе Новгороде. Она заслуженный работник торговли Российской Федерации. Имеет квалификацию «Арбитражный управляющий Минюста России».
С 2009 по 2011 год Епифанова — депутат Архангельского областного собрания депутатов. С 2011 года — депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия».
Владимир Уйба победил на выборах в борьбе за пост главы Республики Коми 13 сентября, пишет «Газета.ру». Он получил 73,16% голосов.
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