Вице-спикер тремя словами обозначил позицию по "Крымской платформе"

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков тремя словами обозначил позицию властей полуострова по "Крымской платформе".

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что представителей России не пригласят на встречу проекта "Крымская платформа", но при этом Киев готов вести с Москвой переговоры по поводу полуострова.

Как отметил в комментарии РИА Новости Владимир Бобков, независимо от того, кто примет участие в "Крымской платформе", она в любом случае будет являться "актом дипломатической агрессии" в отношении нашей страны.

Он объяснил, что в России никак иначе не воспримут этот проект Киева в связи с тем, что он предполагает нарушение территориальной целостности нашей страны.