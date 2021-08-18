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Вице-спикер тремя словами обозначил позицию по "Крымской платформе"
18 августа 2021, 09:45 • 95 • Политика
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков тремя словами обозначил позицию властей полуострова по "Крымской платформе".
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что представителей России не пригласят на встречу проекта "Крымская платформа", но при этом Киев готов вести с Москвой переговоры по поводу полуострова.
Как отметил в комментарии РИА Новости Владимир Бобков, независимо от того, кто примет участие в "Крымской платформе", она в любом случае будет являться "актом дипломатической агрессии" в отношении нашей страны.
Он объяснил, что в России никак иначе не воспримут этот проект Киева в связи с тем, что он предполагает нарушение территориальной целостности нашей страны.
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