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Вице-спикер Рады заявила о готовности Украины обменять 23 осуждённых россиян
23 июня 2018, 12:39 • 81 • Украина
Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила о готовности страны обменять 23 осуждённых россиян на всех отбывающих наказание в России украинцев.
©Tarasov globallookpress.com
«Мы готовы отдать… их родине в обмен на наших, которых ждут на родине», — написала Геращенко на своей странице в Facebook.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила во ФСИН письмо с просьбой разрешить ей и украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой посетить режиссёра Олега Сенцова.
Президент России Владимир Путин 7 июня прокомментировал возможность обмена главы РИА Новости Украины Кирилла Вышинского на Сенцова и заявил, что арест Вышинского является беспрецедентным.
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