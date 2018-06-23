Вице-спикер Рады заявила о готовности Украины обменять 23 осуждённых россиян

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила о готовности страны обменять 23 осуждённых россиян на всех отбывающих наказание в России украинцев.

«Мы готовы отдать… их родине в обмен на наших, которых ждут на родине», — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила во ФСИН письмо с просьбой разрешить ей и украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой посетить режиссёра Олега Сенцова.

Президент России Владимир Путин 7 июня прокомментировал возможность обмена главы РИА Новости Украины Кирилла Вышинского на Сенцова и заявил, что арест Вышинского является беспрецедентным.