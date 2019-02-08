Вице спикер Рады обещала "выжить" российских дипломатов из международных организаций

Вице-спикер Рады Ирина Геращенко пообещала, что ее страна и дальше будет прилагать усилия для того, чтобы "выжить" российских представителей и дипломатов из состава всех международных организаций.

Отметим, что наряду со своими парламентскими обязанностями на Украине Геращенко является представителем своей страны в гуманитарной подгруппе в Минске. Она обнародовала свою позицию по участию российских граждан в международных организациях в Facebook.

При этом она сделала особый акцент на Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе. Напомним, что заявление Геращенко прозвучало на фоне решения украинского парламента принять закон запрещающий допуск наблюдателей с российскими паспортами на президентские выборы на Украине.

При это речь шла не только от собственно наблюдателях, которых могли бы захотеть послать госорганы России, но также и российских гражданах, работающих в международной организации — БДИПЧ ОБСЕ.

Впоследствии директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир выразил глубокое разочарование решение Рады. Он также заявил, что оно не имеет прецедентов в международном праве.