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Вице-спикер Рады исключила проведение референдума в Донбассе

20 июля 2018, 16:09  •  125 • Украина

КИЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Первый вице-спикер Верховной рады Украины и представитель в гуманитарной подгруппе на минских переговорах Ирина Геращенко исключила возможность проведения референдума на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

"Никаких референдумов под дулами автоматов… на оккупированных Кремлем землях не будет", - написала она в пятницу в Facebook.

По словам вице-спикера, в минских соглашениях не предусмотрена возможность проведения таких референдумов. "В минских соглашениях, кстати, нет никакого референдума, а есть местные, региональные выборы, которые должны проходить по украинскому законодательству, под эгидой международных организаций", - сообщила Геращенко. Эти выборы можно проводить после "демилитаризации региона и разоружения боевиков", считает она.

По словам Геращенко, украинская сторона официально обратилась к США с просьбой предоставить "информацию, о каких таких "новых идеях по Украине", о которых заявил в своем интервью президент России, шла речь на встрече в Хельсинки, и шла ли вообще".

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