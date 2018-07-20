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Вице-спикер Рады исключила проведение референдума в Донбассе
20 июля 2018, 16:09 • 125 • Украина
КИЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Первый вице-спикер Верховной рады Украины и представитель в гуманитарной подгруппе на минских переговорах Ирина Геращенко исключила возможность проведения референдума на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.
"Никаких референдумов под дулами автоматов… на оккупированных Кремлем землях не будет", - написала она в пятницу в Facebook.
По словам вице-спикера, в минских соглашениях не предусмотрена возможность проведения таких референдумов. "В минских соглашениях, кстати, нет никакого референдума, а есть местные, региональные выборы, которые должны проходить по украинскому законодательству, под эгидой международных организаций", - сообщила Геращенко. Эти выборы можно проводить после "демилитаризации региона и разоружения боевиков", считает она.
По словам Геращенко, украинская сторона официально обратилась к США с просьбой предоставить "информацию, о каких таких "новых идеях по Украине", о которых заявил в своем интервью президент России, шла речь на встрече в Хельсинки, и шла ли вообще".
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