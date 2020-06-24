Вице-спикер Государственной Думы рассказал о поправках в Конституцию на горячей линии в «КП»

На горячей линии, организованной Издательским домом «Комсомольская правда» и холдингом ВГТРК, вице-спикер Государственной Думы России Ольга Тимофеева ответила на острые вопросы по поправкам в Конституцию.

Так политик рассказала, нельзя ли было подождать с голосованием по поправкам, пока уровень заболеваемости коронавирусом не минимизируется. По ее словам, дата голосования выбрана правильная: между ЕГЭ и Парадом Победы.

«Поправки к Конституции предложены, они обсуждены с огромным количеством людей. И знаете, даже последние два месяца, пока шла пандемия, они показали, что это надо делать (…) Если ждать следующего года, это значит, что решение многих вопросов, качественное, принципиальное, откладывается еще на долгое время», - заявила она.

Вице-спикер Госдумы объяснила, почему голосование по поправкам в Конституцию не стали переносить на более поздний срок

Тимофеева также сообщила, что поправки о боге не должны никого оскорбить, поскольку «все очень тщательно выверено»:

«Бог был записан (в поправки) как ценность многовековая, что мы (вносим ее) опираясь на многовековую историю с верой в Бога. И эта юридическая формулировка показывалась представителям всех конфессий», - пояснила депутат.

Политик также выделила определенный в поправках социальный и ценностный блок, которые должны быть записаны в Конституции:

«На мой взгляд, Конституция - это закрепление в главном законе страны основополагающих, наших базовых принципов. Социальный блок у нас идет прямой: индексация пенсий, зарплата не ниже прожиточного минимума (…) Есть ценностный блок. Когда мы говорим о территориальной целостности – никогда не заберет у нас ни Крым, ни какие-то иные территории. Есть традиционные ценности: знаете, папа номер один или мама номер два - те вещи, которые нам пытаются навязать.

Есть вещи, связанные с выстраиванием органов власти, когда президент отдает часть своих полномочий парламенту», - отметила она.

Одним из самых важных изменений Тимофеева назвала поправку о суверенитете на уровне международного права:

«У нас будет приоритет Конституции над международным правом. Что очень бесит сейчас европейские страны, они говорят: а как же мы, вы должны услышать нас. Но когда нам начинают навязывать свое, наверное, это неправильно», - подчернила вице-спикер.

Также в ходе горячей линии была поднята тяжелая тема, обозначенная в обращении президента к россиянам 23 июня: многие дети с орфанными заболеваниями нуждаются в дорогостоящем лечении, средства на него добывают всем миром:

«Только что было обращение президента и он сам об этом сказал. Конечно, стыдно, когда по телевизору, смс-ками мы собираем на лечение детей с орфанными заболеваниями – это такие редкие, сложные заболевания, в которых одно лекарство, например, может стоить до двух миллионов евро. Когда мы опускаем руки и задаемся вопросом, где взять деньги, правительство говорит: можно забрать с образования, или еще откуда-то, и очень стыдно, потому что это больные дети.

Сегодня, президент сказал, что мы вводим шкалу, те кто получает большие зарплаты, будут платить подоходный налог не 13%, а 15% . И деньги, которые получим, они будут «окрашены» (т.е. правительство может их направить только на помощь детям с орфанными заболеваниями- ред.).

Что даст поправка к Конституции о здравоохранении? Во-первых, мы навсегда запретим ликвидацию коечного фонда и многие другие вещи. И мы будем в праве требовать от правительства и властей всех уровней перестройки нашего первичного звена здравоохранения», - подчеркнула депутат.

Депутат объяснила важно участия каждого гражданина в голосовании по поправкам.

«Было принято принципиальное решение: чтобы каждый житель страны, во-первых, прочитал поправки, увидел там что-то близкое для себя или что-то, что его беспокоит, и высказал свою точку зрения», - рассказала Тимофеева.

«Сегодня мы советуемся с людьми. Придут они или не придут (…) я всю жизнь ходила на выборы и считаю, что если ты не будешь отвечать за свой двор (...) за страну в целом – мы такой страной и останемся, если ничего не будем предпринимать», - добавила политик.

Напомним, информационный центр по поправкам в Конституцию в «Комсомольской правде» будет работать с 23 июня по 1 июля. Среди наших гостей глава ЦИК Элла Памфилова, актера Владимир Машков, певица Валерия, продюсер Иосиф Пригожин, хирург Лео Бокерии, депутат Госдумы Александра Хинштейна и другие.

Горячая линия по поправкам в Конституцию: трансляция первого дня работы.С 23 июня и до 1 июля в редакции Комсомольской правды работает Горячая линия по поправкам в Конституцию. На вопросы россиян отвечают волонтёры, политики, юристы и артисты, принимавшие участие в создании поправок. Сегодня с 19:30 принимать звонки будет Ольга Тимофеева, вице-спикер Государственной Думы

ЗВОНИТЕ по телефону горячей линии 8 800 -100-09-72 — с 23 июня по 1 июля с 06:00 до 22:00 по московскому времени (Звонок бесплатный из любой точки России) или задайте свой вопрос с помощью специальной формы внизу.