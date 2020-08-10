Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После "украинской сенсации" Владимир Путин созвал Совет безопасности
Как попались русские "наёмники": Пранкер рассекретил операцию с Крымом
Увидеть Минск и умереть. Гордону стало стыдно за Киев
"Не до политесов...": Красивый ход Путина в переговорах с Лукашенко ра...
Главная / Аналитика

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая призвала запретить услуги суррогатного материнства для иностранцев

10 августа 2020, 09:05  •  71 • Аналитика
«Россия не должна быть инкубатором для иностранных граждан», – отметила она. Тем временем Следственный комитет и вовсе намерен отправить в тюрьму врачей-репродуктологов, обвиняя их в торговле детьми. Порядок в сфере суррогатного материнства определённо стоит наводить, однако похоже, что начался передел весьма доходного рынка.
Россия действительно является одной из немногих стран мира, в которых разрешены услуги суррогатного материнства. При этом вынашивание ребёнка россиянкой стоит намного дешевле, чем американкой, чешкой или даже грузинкой. В результате к нам ежегодно едут сотни иностранцев, желающих незадорого обзавестись потомством. В основном это китайцы, для которых на родине публикуются целые путеводители с объяснениями преимуществ обращения в российские компании по подбору сурмам. Мол, в США вы заплатите 200–300 тыс. долларов, а в России всего 2,5 млн рублей. Плюс российские законы вполне позволяют обзавестись ребёнком даже однополым парам.
Заявление Яровой прозвучало на фоне скандала – выяснилось, что в РФ из-за коронавируса «застряли» около тысячи (!) младенцев, рождённых россиянками для китайцев, филиппинцев и жителей Сингапура. А в конце июня в московской квартире были найдены пятеро младенцев, за которыми приглядывала няня. Вызванной соседями полиции она пояснила, что настоящие родители – граждане Китая, заказавшие через московскую фирму «Свитчайлд» процедуру ЭКО и услуги сурматери. А ранее, в январе, в подмосковном Одинцове умер новорождённый. Он также находился в арендованной квартире вместе с ещё тремя младенцами, рождёнными сурмамами для граждан Филиппин. В итоге Следственный комитет возбудил уголовное дело о торговле людьми. Это решение вызвало недоумение во врачебной среде. Услуги суррогатных матерей в России законны, а задача репродуктологов и гинекологов всего лишь обеспечить медицинскую сторону дела, так что какие к ним могут быть вопросы? Может быть, правоохранителям стоило направить свои претензии в адрес компаний-посредников, которые сводят иностранцев с сурмамами, оформляют документы и забирают себе большую часть гонорара? За такие деньги они могли бы обеспечить новорождённым достойный уход, а не помещать их в съёмную квартиру под присмотр не говорящих по-русски нянь.
Однако шум вокруг истории с суррогатными матерями уже поднялся, и в центре его теперь стоит вопрос, разрешать ли в принципе иностранцам пользоваться услугами российских женщин или же положить этому конец. И вот что здесь интересно – подобная тема ранее поднималась уже не раз. Так, в 2017 году сенатор от Владимирской области Антон Беляков внёс в Госдуму инициативу о полном запрете суррогатного материнства в РФ. Аргументируя свою позицию защитой прав рождённых сурмамами детей, Беляков не без оснований указывал: данная услуга развивается в России прежде всего из коммерческих соображений, в том числе в расчёте на зарубежных пациентов. Однако его предложение было зарублено на корню комитетом Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Причём занятно, как члены комитета обосновали свою позицию. Не тем, что суррогатное материнство помогло тысячам российских семей стать родителями. Как отметили депутаты, запрет суррогатного материнства приведёт к утрате позиций России на рынке медицинского туризма! Даже удивительно, отчего это оте­чественные законодатели так обеспокоились доходами компаний и клиник.
Деньги в этой сфере и правда крутятся серьёзные. По данным Российской ассоциации репродукции человека, в 2017 году было проведено 1,7 тыс. циклов вспомогательных репродуктивных технологий. Причём цифры эти условны, клиники не обязаны подавать статистику. Но даже в этом случае доход составил порядка 4,2 млрд рублей.
Поделить их наверняка найдётся немало желающих. Не этим ли объясняется весь нынешний хайп? В конце мая Минздрав уже выступал с идеей запретить частным клиникам оказывать иностранцам услуги суррогатного материнства, объясняя это тем, что те, мол, могут принимать в качестве клиентов однополые пары. Хотя у государственных медцентров также нет никаких полномочий проводить расследование, кем по ориентации является клиент.
А вот позицию Яровой всё-таки можно понять. Как ни крути, но имидж мирового инкубатора не красит страну. Хотя очевидно, что свои матки российские женщины массово сдают в аренду лишь потому, что другой возможности заработать гонорар размером примерно в две зарплаты депутата Госдумы у них просто нет. Так что лечить лучше причину, а не следствие.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



71
Источник
Похожие новости
09 августа 2020, 09:15
Киев хочет вовлечь Минск в "новую Речь Посполитую"
10 августа 2020, 05:25
План «Б», или Сказки дедушки Кравчука
09 августа 2020, 15:40
Самые скандальные президентские выборы в истории Белоруссии официально признаны состоявшимися
09 августа 2020, 09:15
Автору "Игры престолов" Мартину вменяют 214 изнасилований. И это не все
09 августа 2020, 16:35
Почему не идут переговоры Москвы и Минска
10 августа 2020, 05:25
Вилейка, Ганцевичи и безопасность Беларуси
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 августа 2020, 23:30
«Старая проститутка», «вонючий малоросс»: Зверобой выбрала новую «мишень»
04 августа 2020, 14:40
"Просто сравнивали их с землёй": ВСУ готовят себе новый котёл в Донбассе
08 августа 2020, 12:10
Увидеть Минск и умереть. Гордону стало стыдно за Киев
06 августа 2020, 23:30
Киеву подсказали, куда послать новую делегацию по Крыму
06 августа 2020, 21:40
Личную беседу Шойгу с Лукашенко описала жена Гордона: "Вам не кажется, что вы слишком далеко зашли?"
05 августа 2020, 03:30
"Упаковали манатки - и уехали": Русскоязычным украинцам напрямую посоветовали убираться
06 августа 2020, 00:35
"Дальше хоть трава не расти": Медведев предупредил о печальных последствиях для Белоруссии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.