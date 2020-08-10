Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая призвала запретить услуги суррогатного материнства для иностранцев

«Россия не должна быть инкубатором для иностранных граждан», – отметила она. Тем временем Следственный комитет и вовсе намерен отправить в тюрьму врачей-репродуктологов, обвиняя их в торговле детьми. Порядок в сфере суррогатного материнства определённо стоит наводить, однако похоже, что начался передел весьма доходного рынка.

Россия действительно является одной из немногих стран мира, в которых разрешены услуги суррогатного материнства. При этом вынашивание ребёнка россиянкой стоит намного дешевле, чем американкой, чешкой или даже грузинкой. В результате к нам ежегодно едут сотни иностранцев, желающих незадорого обзавестись потомством. В основном это китайцы, для которых на родине публикуются целые путеводители с объяснениями преимуществ обращения в российские компании по подбору сурмам. Мол, в США вы заплатите 200–300 тыс. долларов, а в России всего 2,5 млн рублей. Плюс российские законы вполне позволяют обзавестись ребёнком даже однополым парам.

Заявление Яровой прозвучало на фоне скандала – выяснилось, что в РФ из-за коронавируса «застряли» около тысячи (!) младенцев, рождённых россиянками для китайцев, филиппинцев и жителей Сингапура. А в конце июня в московской квартире были найдены пятеро младенцев, за которыми приглядывала няня. Вызванной соседями полиции она пояснила, что настоящие родители – граждане Китая, заказавшие через московскую фирму «Свитчайлд» процедуру ЭКО и услуги сурматери. А ранее, в январе, в подмосковном Одинцове умер новорождённый. Он также находился в арендованной квартире вместе с ещё тремя младенцами, рождёнными сурмамами для граждан Филиппин. В итоге Следственный комитет возбудил уголовное дело о торговле людьми. Это решение вызвало недоумение во врачебной среде. Услуги суррогатных матерей в России законны, а задача репродуктологов и гинекологов всего лишь обеспечить медицинскую сторону дела, так что какие к ним могут быть вопросы? Может быть, правоохранителям стоило направить свои претензии в адрес компаний-посредников, которые сводят иностранцев с сурмамами, оформляют документы и забирают себе большую часть гонорара? За такие деньги они могли бы обеспечить новорождённым достойный уход, а не помещать их в съёмную квартиру под присмотр не говорящих по-русски нянь.

Однако шум вокруг истории с суррогатными матерями уже поднялся, и в центре его теперь стоит вопрос, разрешать ли в принципе иностранцам пользоваться услугами российских женщин или же положить этому конец. И вот что здесь интересно – подобная тема ранее поднималась уже не раз. Так, в 2017 году сенатор от Владимирской области Антон Беляков внёс в Госдуму инициативу о полном запрете суррогатного материнства в РФ. Аргументируя свою позицию защитой прав рождённых сурмамами детей, Беляков не без оснований указывал: данная услуга развивается в России прежде всего из коммерческих соображений, в том числе в расчёте на зарубежных пациентов. Однако его предложение было зарублено на корню комитетом Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Причём занятно, как члены комитета обосновали свою позицию. Не тем, что суррогатное материнство помогло тысячам российских семей стать родителями. Как отметили депутаты, запрет суррогатного материнства приведёт к утрате позиций России на рынке медицинского туризма! Даже удивительно, отчего это оте­чественные законодатели так обеспокоились доходами компаний и клиник.

Деньги в этой сфере и правда крутятся серьёзные. По данным Российской ассоциации репродукции человека, в 2017 году было проведено 1,7 тыс. циклов вспомогательных репродуктивных технологий. Причём цифры эти условны, клиники не обязаны подавать статистику. Но даже в этом случае доход составил порядка 4,2 млрд рублей.

Поделить их наверняка найдётся немало желающих. Не этим ли объясняется весь нынешний хайп? В конце мая Минздрав уже выступал с идеей запретить частным клиникам оказывать иностранцам услуги суррогатного материнства, объясняя это тем, что те, мол, могут принимать в качестве клиентов однополые пары. Хотя у государственных медцентров также нет никаких полномочий проводить расследование, кем по ориентации является клиент.

А вот позицию Яровой всё-таки можно понять. Как ни крути, но имидж мирового инкубатора не красит страну. Хотя очевидно, что свои матки российские женщины массово сдают в аренду лишь потому, что другой возможности заработать гонорар размером примерно в две зарплаты депутата Госдумы у них просто нет. Так что лечить лучше причину, а не следствие.