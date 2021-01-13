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Вице-президент США отказался отстранять Трампа от власти
13 января 2021, 10:00 • 133 • Политика
Политик порекомендовал палате представителей не расшатывать внутреннюю ситуацию в стране
Вице-президент Соединенных Штатов ответил распространенным в Сети письмом представителю Конгресса Нэнси Пелоси, в котором заявил об отказе отстранять действующего главу государства Дональда Трампа от должности. Демократы ссылаются на 25-ю поправку Конституции, предусматривающую досрочную отставку президента из-за неспособности исполнять должностные обязанности.
В настоящее время в палате представителей проходит обсуждение резолюции с призывом досрочного импичмента действующего президента, после которого, по мнению демократов, Пенс должен занять место Трампа при поддержке остальных членов Белого дома.
Вице-президент отметил, что до отставки Дональда Трампа осталось лишь восемь дней, в то время как демократы требуют досрочной снятия лидера. Однако такие меры, считает Пенс, противоречат интересам Соединенных Штатов, как и положениям действующей Конституции, передает РИА Новости.
Поправка, на которую ссылаются демократы, не должна быть способом узурпации в отношении Трампа, заявил вице-президент, а ее применение может воплотить в жизнь весьма негативный прецедент, пишет телеканал "360".
Также Пенс призвал инициаторов не принимать действий, которые могут вызвать еще больший раскол американского общества и накалить ситуацию до предела. По словам политика, необходимо принимать меры, которые позволят сгладить противоречия при подготовке к инаугурации избранного президента Джо Байдена, отмечает МИР24.
В самой палате представителей считают необходимым объявить досрочный импичмент Трампу из-за недавнего штурма Капитолия, который произошел 6 января.
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