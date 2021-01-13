Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США придумали, как вернуть Киеву Донбасс. Эксперт оценил американский проект: &q...
«Я с отвращением придерживаюсь языковых квот» – украинский телеведущий
Война за горы: жители села ограбили турбазу и перекрыли горнолыжные трассы, треб...
«Там Сибирь и там наши возможности». Карасёв призвал украинцев идти на Москву, а...
Главная / Политика

Вице-президент США отказался отстранять Трампа от власти

13 января 2021, 10:00  •  133 • Политика
Дональд Трамп. Фото: Stefani Reynolds/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Политик порекомендовал палате представителей не расшатывать внутреннюю ситуацию в стране
Вице-президент Соединенных Штатов ответил распространенным в Сети письмом представителю Конгресса Нэнси Пелоси, в котором заявил об отказе отстранять действующего главу государства Дональда Трампа от должности. Демократы ссылаются на 25-ю поправку Конституции, предусматривающую досрочную отставку президента из-за неспособности исполнять должностные обязанности.
В настоящее время в палате представителей проходит обсуждение резолюции с призывом досрочного импичмента действующего президента, после которого, по мнению демократов, Пенс должен занять место Трампа при поддержке остальных членов Белого дома.
Вице-президент отметил, что до отставки Дональда Трампа осталось лишь восемь дней, в то время как демократы требуют досрочной снятия лидера. Однако такие меры, считает Пенс, противоречат интересам Соединенных Штатов, как и положениям действующей Конституции, передает РИА Новости.
Поправка, на которую ссылаются демократы, не должна быть способом узурпации в отношении Трампа, заявил вице-президент, а ее применение может воплотить в жизнь весьма негативный прецедент, пишет телеканал "360".
Также Пенс призвал инициаторов не принимать действий, которые могут вызвать еще больший раскол американского общества и накалить ситуацию до предела. По словам политика, необходимо принимать меры, которые позволят сгладить противоречия при подготовке к инаугурации избранного президента Джо Байдена, отмечает МИР24.
В самой палате представителей считают необходимым объявить досрочный импичмент Трампу из-за недавнего штурма Капитолия, который произошел 6 января.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



133
Источник
Похожие новости
13 января 2021, 00:50
Для русской разведки это нехарактерно, но "Путин сделал это!": В ФБР озадачены
13 января 2021, 06:20
Санду раскрыла авантюрные планы: Кто на самом деле стоит за "Триморьем"?
13 января 2021, 08:10
"Минуточку, а что это такое?": Госизмену ради Байдена совершили у всех на глазах - Паркс
13 января 2021, 02:40
Бузова после заявления "Я точно имигрирую!" призналась в любви к России и Путину
13 января 2021, 06:20
Сговор Азербайджана и Турции раскрыли: "А албанцы и не в курсе…"
13 января 2021, 02:40
Секрет Грефа на 1 млрд рублей помогли раскрыть "Жаба и Гадюка"
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 января 2021, 00:50
Для русской разведки это нехарактерно, но "Путин сделал это!": В ФБР озадач...
13 января 2021, 00:50
Карасев: Запад осознал, что пора браться за украинских неонацистов
13 января 2021, 06:20
Санду раскрыла авантюрные планы: Кто на самом деле стоит за "Триморьем"?
13 января 2021, 04:30
Испугались индейского колдуна. Над Байденом нависло убийственное проклятие
13 января 2021, 08:10
"Минуточку, а что это такое?": Госизмену ради Байдена совершили у всех на г...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 января 2021, 16:20
Секретная миссия в Дамаск: "Визит Путина предотвратил большую войну на Ближнем Востоке"
08 января 2021, 09:00
На Украине нашли «золотое дно»: известный врач назвал самый крутой бизнес
12 января 2021, 03:45
Скандал с Байденом пытаются замять через Минфин. Но Украина и так всех сдаст - Гаспарян
07 января 2021, 01:50
За пять минут до войны: США были готовы бомбить Россию
11 января 2021, 08:30
"Ещё три года - и Россию ждёт крах": Пугающий прогноз порадовал украинцев
08 января 2021, 16:20
Это признание! Американскому флоту приказано действовать агрессивно против русских кораблей
07 января 2021, 05:30
"Мы выиграем выборы": Трамп готовит неожиданный поворот. От победы его отделяет всего одно "если"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.