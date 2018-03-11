Вице-президент США не умеет читать: В соцсетях удивлены поведением Пенса

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Майк Пенс удивил пользователей социальных сетей своим неординарным поведением.

Вице-президент США Майк Пенс принял участие в пресс-туре, в ходе которого анализировали работу американской космической отрасли. Одна из фотографий из тура привлекла внимание пользователей социальных сетей.

Пенс осматривал деталь космического аппарата, на которой было написано: "Критически важная часть космического аппарата, НЕ ТРОГАТЬ!" Смотря на указанную надпись с серьезным лицом, Пенс положил руку на деталь. Почему? Пока это остается загадкой. Однако в соцсетях уже предположили, что "Пенс, возможно, не умеет читать".