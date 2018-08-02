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Вице-президент СБР Чепиков назвал причину отъезда трёх биатлонисток на Украину
02 августа 2018, 14:39 • 107 • Украина
Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков рассказал, из-за чего россиянки Анастасия Рассказова, Екатерина Бех и Оксана Москаленко приняли решение уехать на Украину.
РИА Новости
«В России очень высокая конкуренция среди биатлонистов. Эти переходы будут происходить всегда, и их не запретишь», — цитируют Чепикова «Известия».
По словам функционера, на Украине молодые спортсменки увидели для себя больше перспектив.
«В дальнейшем нам бы хотелось, чтобы биатлонисты высокого уровня выступали под российским флагом», — добавил вице-президент СБР.
Ранее старший тренер сборной России по резерву Николай Большаков прокомментировал уход биатлонисток.
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