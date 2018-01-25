Вице-президент Европарламента "забыла", кто освободил концлагерь Освенцим

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В Европарламенте прошли мероприятия памяти жертв Холокоста.

Вице-президент Европарламента Мейрид Макгиннесс отказалась признавать заслуги Красной армии в освобождении фашистского концлагеря Освенцим. Во время своей речи на "Дне памяти жертв Холокоста" она заявила, что лагерь освободили "союзные войска".

"Зимой 1945 года лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим) были освобождены силами союзных войск", - сказала она на мероприятии.

Однако манёвр Макгиннесс не прошёл незамеченным. Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор напомнил, кто же именно стал освободителем узников фашистского лагеря смерти.

Он тактично отметил, что союзные войска, безусловно, сыграли свою роль в освобождении немецких концлагерей, однако конкретно Освенцим освободили бойцы Красной армии. Также Кантор добавил, что сейчас очень много желающих принизить достижения СССР во время Второй мировой войны.

"Можно сказать, что союзные войска освободили лагеря смерти. Но если говорить конкретно про 27 января, то это была Красная армия", - подчеркнул он.