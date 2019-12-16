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Вице-президент «Альбасете» рассказал, как Зозуля отреагировал на оскорбления фанатов

16 декабря 2019, 04:24  •  33 • Украина
Вице-президент испанского клуба «Альбасете» Виктор Варела рассказал, как украинский форвард Роман Зозуля отреагировал на оскорбления фанатов «Райо Вальекано» во время матча 20-го тура Сегунды.
 
© albacetebalompie.es
 

«Зозуля подавлен, он плачет в раздевалке. Очевидно, это была довольно тяжелая ситуация для него. Я могу только сказать, что Роман, с тех пор как он прибыл в «Альбасете», вёл себя образцово и не только был отличным футболистом, но и отличным компаньоном», – приводит слова Варелы пресс-служба клуба.

По ходу встречи, фанаты «Райо Вальекано» называли украинца — нацистом.

Зозуля играет за «Альбасете» с 2017 года. В обще сложности в его активе 23 гола и 7 голевых передач в 85 матчах, из которых, на текущий сезон приходятся 3 гола и 1 ассист в 18 матчах.

Ранее сообщалось, что матч в Испании был прерван из-за оскорблений фанатов в адрес Зозули.

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