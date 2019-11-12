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Вице-премьер Украины заявил о готовности к снятию санкций с России

12 ноября 2019, 14:09  •  39 • Украина
Украина готова к тому, что в какой-то момент санкции против России перестанут продлевать, заявил вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба.
 
© Emmanuele Contini/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

«Мы уже пять лет к этому готовы, фактически с первого дня», — сказал он в интервью «РБК-Украина», отвечая на соответствующий вопрос. 

Как отметил Кулеба, в случае такого решения в отношении санкций «лавина «зрады» сойдёт однозначно».

«Но главное для нас — мы готовы к любому сценарию. И мы понимаем, что это может произойти», — добавил он.

При этом он отметил, что задача дипломатии заключается в том, чтобы «не допустить этого без достижения необходимых результатов по Минску».

Кулеба также призвал не допустить снятия антироссийских санкций, отметив, что в противном случае Украина должна получить компенсацию. 

Ранее в бундестаге призвали постепенно ослабить антироссийские санкции. 

Как подчёркивали в Министерстве иностранных дел Украины, идеологически санкции начинают разваливаться и деградировать. 

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