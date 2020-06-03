Вице-премьер Украины Резников заявил, что не видит угрозы войны с Россией

Киев, 2 июня. Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что не видит угрозы полномасштабной войны с Россией.

Резников отметил, что не наблюдает «продвижения российских войск» вглубь украинской территории. По его словам, «угрозе» успешно противостоят «350 тысяч военных», которые «прошли испытание на восточном фронте», превратившись в «серьезный потенциал».

«Поэтому я думаю, что широкомасштабной войны быть на сегодняшний день не может. Тем более в условиях экономического кризиса и пандемии. Да, вызов есть, но мы с этим вызовом живем шесть лет», — заявил вице-премьер.

Он также отметил, что в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе есть «тупик».

«Тупик» появился тогда, когда появился текст Минских соглашений. Когда было написано, что Украина сначала должна провести выборы, а потом брать контроль над границей. Это был заложен фундамент для «тупика». Но я оптимист, считаю, что нет тупиков, надо искать выход», — сказал Резников.

Напомним, Киев обвиняет Москву в «вооруженной агрессии» с 2014 года, когда жители ряда районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались признавать легитимность правительства, пришедшего к власти в стране при поддержке националистов в результате так называемого «Евромайдана».

Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в скорейшем мирном урегулировании ситуации в Донбассе. Украина продолжает настаивать на опасности, якобы исходящей со стороны Российской Федерации и пытается разыгрывать эту карту на международной арене, выставляя себя «жертвой агрессии».